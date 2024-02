Huawei supera Apple e se torna líder em vendas de smartphones na China

A empresa chinesa Huawei Technologies recuperou a posição número 1 no mercado de smartphones do país nas duas primeiras semanas deste ano, de acordo com um relatório da empresa de pesquisa Counterpoint divulgado no último domingo, 4.

É a primeira vez que a Huawei reconquista a liderança em vendas de smartphones na nação desde que foi adicionada à lista de proibição comercial dos EUA em maio de 2019.

A retomada do topo do ranking também coloca mais pressão sobre a concorrente norte-americana Apple, que, apesar de ter sido líder no setor no ano passado, reportou na última semana que sua receita proveniente da China caiu quase 13% no quarto trimestre.

"O principal motivo para o declínio é o retorno da Huawei e o fato de que os telefones dobráveis ​​gradualmente se tornaram a primeira escolha para usuários de alta qualidade no mercado chinês", disse Kuo Ming-chi, um analista da TF International Securities, em nota.

De novo no topo

A volta por cima da Huawei foi impulsionada pelo lançamento surpresa em agosto passado de seu smartphone Mate 60 Pro 5G, com o avançado processador Kirin 9000S, desenvolvido localmente apesar das sanções tecnológicas dos EUA. O aparelho também tem o sistema operacional HarmonyOS, a substituição do Android da empresa.

Segundo o relatório, a fidelidade à marca entre os consumidores chineses contribuiu muito para a popularidade dos novos smartphones 5G da Huawei. Apesar da concorrência com a Apple e outros fabricantes domésticos como Xiaomi, Oppo e Vivo, a demanda doméstica robusta reflete uma melhora no apetite do consumidor por atualizações de telefones celulares.