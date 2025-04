Bússola & Cia: Agrishow atrai marcas famosas de olho no 'agromoney'

A cidade-sede da Agrishow foi escolhida como palco de um evento inédito que unirá o agronegócio brasileiro ao universo de alto padrão. Os maiores empresários do setor participarão da primeira edição da Experiência Absolutta, idealizada pela Bridge+55, agência boutique especializada em experiências de luxo que agora expande sua atuação para o agronegócio. Marcas como BeFly, BYD, Daslu Residences, Dimor Group e Grupo Rémy Cointreau assinam as ativações da noite. Nos últimos anos, produtores rurais têm se tornado consumidores de marcas renomadas e de alto custo, um rico nicho no qual essas empresas apostam, de olho no potencial econômico do agronegócio.

Preocupação

Um estudo recente da MetLife revela que a principal preocupação de 65% dos freelancers e trabalhadores autônomos é a falta de renda estável, seguida pela ausência de benefícios como seguro de saúde e proteção contra imprevistos. A pesquisa também apontou que 70% dos trabalhadores independentes não possuem um fundo de emergência suficiente para cobrir mais de três meses de despesas, 62% já enfrentaram atrasos em pagamentos ou fraudes, impactando seu planejamento financeiro, e 58% consideram os seguros caros ou de difícil acesso.

Carga

A Cargill e a Brado Logística inauguraram uma operação logística integrada para otimizar rotas e atender à demanda de produtores por insumos agrícolas. A parceria combina o transporte de contêineres por ferrovia do Porto de Santos (SP) até o Mato Grosso para o envio de insumos, e a rota inversa para a exportação de algodão brasileiro. O marco inicial dessa colaboração foi a chegada dos primeiros carregamentos ao Porto de Santos (SP) em março. A expectativa é que novos contêineres cheguem ao terminal semanalmente, e a Cargill avalia aumentar esse volume.

Resultado

A Omni1 – corretora de seguros e assistências dos grupos Omni&Co e Wiz Co, atuante no mercado desde 2022 – registrou uma receita bruta de R$ 113,8 milhões, impulsionada pela diversificação de receita e pela introdução de novos produtos. Esse montante representa um aumento de 45,7% em relação ao ano anterior. O lucro líquido no período atingiu R$ 30,5 milhões, um crescimento de 54,7% em comparação com 2023. Adicionalmente, a empresa emitiu R$ 225,2 milhões em prêmios de Seguros e Assistências, um aumento de 41% ano a ano.

Preferência

De acordo com a nova pesquisa “Dados sobre Consumo e Fidelização no Brasil”, 66% dos entrevistados afirmam participar de programas de fidelidade. Desse total, 60% já fazem parte de dois a quatro programas. O levantamento da Neogrid em parceria com o Opinion Box aponta os principais benefícios considerados pelos consumidores ao aderirem a esses programas. As milhas aéreas lideram a preferência, mencionadas por 60% dos respondentes, seguidas por descontos (54%) e acesso a promoções exclusivas (42%).

Dado

Um levantamento realizado pela fintech M3 Lending constatou que a maioria das pequenas e médias empresas busca crédito com foco em expansão – seja para abrir novas unidades, ampliar instalações ou reforçar o estoque. A startup, que opera com um modelo 100% digital, conecta empresas a investidores de forma ágil, com taxas mais acessíveis e sem burocracia. Em 2025, a M3 prevê movimentar R$ 50 milhões em financiamentos.

Inovação parceira

O Instituto Caldeira, hub de inovação localizado em Porto Alegre (RS), firmou um Termo de Cooperação com o Parque de Innovación de Buenos Aires, um hub de inovação e tecnologia em construção na capital argentina. O espaço ocupará uma área de mais de 100 mil m² e reunirá startups, o setor público, universidades e empresas nacionais e internacionais.

Destino

Localizado em Canela (RS), na Serra Gaúcha, o Kempinski Laje de Pedra traz a chancela da rede hoteleira alemã Kempinski para um empreendimento de luxo que oferece residências integrais ou compartilhadas. Segundo o grupo, o estado de São Paulo foi o segundo maior público comprador em 2024, representando 25% das vendas no período, ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul, com 29,4%. Até o momento, o Valor Geral de Vendas (VGV) do projeto é de R$ 1,8 bilhão.

Pet no interior

A Petlove inaugura sua primeira unidade no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto (SP). A nova loja possui 300 m² e tem como objetivo proporcionar a melhor experiência aos clientes.

Circular

O Movimento Circular é um dos destaques do Fórum Mundial de Economia Circular (WCEF2025), que será realizado em São Paulo no dia 16 de maio. A organização estará presente na Sessão de Aceleração: Experiência Circular – Workshop Mão na Massa, uma atividade prática voltada para incentivar a adoção de soluções circulares em empresas e projetos. O workshop integra o Circular Day, um evento exclusivo dentro da programação do WCEF, promovido pela InvestSP e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Lab

A Afferolab anunciou o lançamento do Lab Partners, a primeira franquia de educação para empresas que une tecnologia, inovação e entretenimento para desenvolver capital humano. O negócio projeta um crescimento de mais de R$ 120 milhões de faturamento anual para o grupo, com a meta de alcançar 30 franqueados até o final de 2025 e 150 em três anos.

Escolhidas

O Grupo Pereira divulgou as seis startups selecionadas para participar da primeira edição do GPS – Grupo Pereira Startups. As escolhidas foram: Filazero, de Sergipe; Quiper, do Rio Grande do Sul; Midfy, de Santa Catarina; Cacauclube, Validapix e Linkeme, todas de São Paulo.

Seed

A UpMat Educacional acaba de receber um aporte de R$ 1,5 milhão em uma rodada Seed liderada pela Potencia Ventures, um grupo de investimento focado em negócios de impacto social. O capital será destinado ao investimento em Inteligência Artificial (IA) e na expansão da atuação da empresa.

Planos

A EQI Investimentos alcançou a marca de R$ 40 bilhões sob custódia. A meta da empresa é atingir R$ 150 bilhões sob custódia em cinco anos. Para isso, a EQI está abrindo novos escritórios e planeja contratar 500 profissionais ainda em 2025.

CEO

A AFIP, um dos principais ecossistemas de saúde do país, anuncia a nomeação de Sergio Brasil Tufik como seu novo CEO (Chief Executive Officer).

Head

A MadeiraMadeira anuncia a chegada da executiva Priscilla Hatsue para o cargo de Head Criativa de Private Label da empresa.

Sócio

A ETAPP anuncia a chegada de Ramatis Rodrigues como novo sócio da empresa. Rodrigues possui uma trajetória de mais de 30 anos em cargos de liderança em grandes empresas como Carrefour, Pão de Açúcar, Via Varejo e Shopper.

CMO

A Nuvia anuncia Arthur Sorelli como seu novo CMO (Chief Marketing Officer). Cofundador e CRO (Chief Revenue Officer) da empresa, o executivo agora também assume a liderança das áreas de Vendas e Marketing, com foco em branding, performance e conversão.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube