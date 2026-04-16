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Associação desenvolve estratégia para popularizar mercado de capitais

Orientada por dados de pesquisa exclusiva, campanha da Anbima visa mostrar impacto do setor no dia a dia dos brasileiros

Campanha foi desenhada para mostrar o mercado de capitais "para além da Faria Lima" (Anbima/Divulgação)

Campanha foi desenhada para mostrar o mercado de capitais "para além da Faria Lima" (Anbima/Divulgação)

Aquiles Rodrigues
Aquiles Rodrigues

Repórter Bússola

Publicado em 16 de abril de 2026 às 07h00.

Para os executivos da Anbima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, a maneira como funciona o mercado de capitais é descrita quase que exclusivamente nos livros de economia. A partir do dia 22 de abril, a entidade pretende mudar essa realidade com uma nova campanha.  

“Muito além da Faria Lima – o mercado de capitais que move o Brasil” propõe mostrar, em alcance nacional, os impactos do mercado de capitais no dia a dia dos brasileiros. 

Orientada por dados de pesquisa exclusiva da Nexus, a ser concluída em cerca de 10 dias, a campanha projeta resultados similares aos da campanha “No fundo você pode”, que:

  • Impactou 925 milhões de brasileiros,
  • Registrou engajamento orgânico de 84% nas redes sociais.

“Ainda vamos receber os resultados completos da pesquisa ‘O que o brasileiro sabe sobre o mercado de capitais’, mas já sabemos que são poucos que entendem. Com essa campanha, queremos mexer diretamente nesses números”, disse Amanda Brum, CMO da Anbima, em coletiva de imprensa realizada na última quarta-feira (15).

Estamos aqui. É isso que fazemos

Para máximo alcance em território nacional, a campanha de awareness utilizará uma estratégia multicanal, incluindo presença:

  • Online em portais de notícias e em redes sociais, como YouTube e LinkedIn. 
  • Offline, onde a visibilidade será amplificada pela TV, rádio e painéis de Out-Of-Home (OOH).

Essa frente de conteúdo inclui projetos especiais como websérie, filme para TV e um minidocumentário educativo sobre como funciona o mercado de capitais. Segundo a CMO, o público-alvo consiste nas gerações Y (millennials) e Z, e a campanha terá como ganchos principais os impactos do mercado de capitais na geração de empregos, no empreendedorismo (principalmente para PMEs) e no agronegócio.

"Ao integrar offline, digital e PR, potencializamos nossa comunicação para atingir quem ainda não conhece o mercado de capitais. Para a Anbima, que tem décadas de história e sem muita tradição de investir em publicidade, é um marco manter a campanha 'No Fundo Você Pode', iniciada ano passado, e ampliar nossa estratégia de marketing com uma nova campanha, agora focada em desmistificar o mercado de capitais”, conclui Brum.

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