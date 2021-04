Assim como um mandacaru de Alagoas, Renan Calheiros sobreviveu à estiagem

Mandacaru é um cacto muito resistente à seca. Comum na paisagem do Nordeste brasileiro pela força de germinar nos solos mais pobres e hostis a todo tipo de vegetação.

No sertão, a planta sobrevive a longos períodos de estiagem. Sem folhas e com as ramificações verdes que lembram candelabros, afasta animais esfomeados com seus longos e cortantes espinhos. Tem bela flor e fruto, mas sua marca são mesmo os espinhos.

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) é um sertanejo muito resistente. Ficou os últimos anos sem sombra e exposto à seca após a derrota sofrida para o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) em disputa pela presidência do Senado. O governo Jair Bolsonaro preteriu Renan, símbolo da velha política.

As portas do Palácio do Planalto estavam fechadas para ele, assim como os ministérios e ramificações importantes para a sobrevida de políticos do agreste.

Renan é uma espécie de mandacaru da política. Sobreviveu à longa estiagem. Recentemente, retirou um nódulo dos rins. Estava sobrevivendo à pandemia enquanto milhares morrem.

Eis que, de hora para outra, chove na horta de Renan uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as ações do governo durante a pandemia. E ele se torna relator.

Os espinhos são as marcas do mandacaru. E Renan é uma especie de mandacaru da política com longos e afiados espinhos. É bom o governo reforçar o gibão e a perneira para enfrentar essa travessia.

* Márcio de Freitas é analista político da FSB Comunicação

