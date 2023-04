Movimento União BR promove legado assistencial para os Yanomamis

A situação emergencial dos Yanomamis comoveu sociedade, entidades e empresas para ajudá-los a enfrentar a crise de saúde pública. O Movimento União BR, organização nacional focada em apoios emergenciais, promove uma ação para apoiar os indígenas, em Surucucu (RR). Para isso, foram arrecadados R$ 1,5 milhão de microdoadores e empresas que se solidarizaram com a causa. Em entrevista à Bússola, a fundadora do Movimento União BR, Tatiana Monteiro de Barros, fala sobre a ação.

Bússola: Tatiana, como está sendo a atuação do Movimento União BR com os Yanomami?

Tatiana Monteiro de Barros: Movimento União BR: Estamos atuando na parte assistencial e com o objetivo de deixar um legado, que é o DNA do Movimento União BR. Procuramos entender as principais necessidade dos integrantes e como poderíamos ajudar. Através da identificação do que precisa ser feito, enviamos filtros para tirar metais pesados da água que é consumida no local, equipamentos e insumos de saúde, barracas para farmácia, onde os médicos dormem, estrutura de dentro das barracas, energia solar e comida específica os Yanomamis. Além do apoio para as entidades da ponta que já atuam na região e possuem vasta experiência com o tema.

Bússola: Pode falar mais sobre a comida que foi preparada? Como foi feito o estudo para produzir o alimento?

TMB: É uma comida desidratada, que costumamos usar nas nossas urgências. É o mesmo alimento que enviamos para os refugiados da guerra da Ucrânia e dos afetados pelas fortes chuvas na Bahia, Petrópolis, Pernambuco e litoral norte de São Paulo e é produzido pelo nosso parceiro Simple Nutri. É um produto que possui uma logística simples de transporte e armazenamento, e que aguentar altas temperaturas e é fácil preparar, além de ser altamente nutritivo. Fizemos uma modificação da receita do alimento, com o intuito de deixar exatamente do jeito que os Yanomamis necessitavam, como tirar aromatizantes, por exemplo, e inserindo ingredientes usados na rotina diária deles, criando assim risotos, sopas e mingau. É uma inovação alimentar e que já está sendo usado por eles e com ótimos resultados. No primeiro momento, enviamos 1 tonelada de alimentos, gerando 20 mil refeições.

Bússola: Qual o legado vocês querem deixar na região?

TMB: O nosso objetivo é deixar um legado na parte alimentar, entregando as comidas nutritivas e promover um legado hospitalar deixando um atendimento focado na saúde, já que foi criado um hospital de campanha, que irá ficar por seis meses na região e depois os equipamentos serão utilizados em outras áreas pelos nossos parceiros, sempre com o objetivo de salvar vidas. Além de todo o cuidado de entregar uma água limpa, com os filtros que foram doados, que fazem o trabalho de retirar os metais pesados da água consumida. A meta é atender cerca de 4 mil pessoas.

Bússola: Quais empresas e entidades ajudaram na ação? Como cada parte auxiliou?

TMB: Temos parceiros locais importantes e de grande atuação com os indígenas, como o Instituto Socioambiental (ISA), Expedicionários da Saúde (EDS) e União Amazônia Viva, que fazem um trabalho seríssimo com os Yanomamis e na região de entorno. Sobre a ação em si, o Movimento União BR arrecadou, até o momento, R$ 1,5 milhão com apoio de microdoadores e empresas e entidades como a Seguradora Zurich, Instituto Neoenergia, Latam através do Avião Solidário, Luna Express, BYD, Usinazul, NSI Energia, Americanas SA com o apoio da logística terrestre no trecho que liga Manaus e Boa Vista, Instituto Far Hinode e a parceria com o Instituto da Criança na gestão econômica e fiscal do Movimento União BR.

Bússola: Quem quiser ajudar o Movimento União BR, como deve fazer?

TMB: Nossa comunicação é focada através do perfil da entidade no Instagram e pelo nosso site. Toda ajuda é bem-vinda, pois acreditamos que ninguém faz nada sozinho e trabalhamos em rede, sempre com o intuito de auxiliar as pessoas com propósito e legado.

