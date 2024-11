Agência de eventos projeta crescimento de 45% com abertura de escritório na Europa e foco no esporte

Quando o assunto é internacionalização a agência de eventos Turn On The Light admite: é essencial.

Em maio a empresa, também conhecida como TT, abriu um escritório em Madrid, na Espanha. Ele foi chave para a execução e ao desenvolvimento de todos os eventos que a agência realiza na Europa — entre eles, experiências com a Champions League, Formula 1 e ATP Tour.

Até o final do ano a agência espera um crescimento de 45%.

Já foram mais de 115 eventos pelo Brasil, contando com ativações e shows como, Thiaguinho, Bell Marques, Jota Quest e Inimigos da HP.

O quão vantajoso é o escritório na Europa?

A equipe sediada na Europa atua na ampliação da parceria entre o instituto de futebol do Real Madrid e a TT, que já rendeu frutos anteriormente, mas que deve crescer com a operação em solo madrilenho.

Entre os eventos de destaque do ano na plataforma internacional, está a final da Champions League, disputada em junho de 2024, no estádio de Wembley, em Londres, e a final do El Clasico, em Madrid, disputada entre Real Madrid e Barcelona.

A agência de eventos produziu uma viagem para quase 40 empresários, que viveram, de perto, tudo que engloba a experiência do maior campeonato de futebol do mundo.

Além de experiências na Europa, a Agência de Turismo possui iniciativas proprietárias da TT na China, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos e em diversas regiões do Brasil.

Agenda 2025

Janeiro de 2025 começa com Caioba Soccer Camp na Bahia, direto do Resort Transamerica Comandatuba.

Em fevereiro, desembarcamos no Rio Open, com duas ativações para grandes marcas, além de Londres, com mais uma edição internacional do Caioba SC, no Manchester United.

Abril tem mais duas edições do Caioba Soccer Camp, em São Paulo, ATP de Monte Carlo e Madrid; Junho com ATP em Roma e final da Champions League.

“2025 já começa com tudo e com o mercado reconhecendo os nossos três pilares: eventos, conexões entre talentos, marcas e uma produtora de conteúdo audiovisual. Amplificamos nossa expertise levando experiências únicas para as modalidades futebol e tênis, como pioneiros na categoria no país e ampliamos as oportunidades de conexões entre marcas e pessoas de forma única”, declara Tico Sahyoun, sócio-fundador da Turn On The Light.

Fortalecimento de ativos amplia operação Turn On The Light

Além das duas novas frentes de negócio inauguradas em 2024 — internacionalização das operações e a criação de uma Agência de Turismo Esportivo Global —, a Turn On The Light investe no fortalecimento dos ativos já consolidados para ampliar a operação neste ano.

Entre eles, estão: o Caioba, maior soccer camp da América Latina; a Oitava Maravilha, festa de Carnaval fora de época celebrada em Comandatuba e a Plataforma de Raquetes, que envolve eventos de Tennis, Beach Tennis e Padel. Há, ainda, toda a frente de conexões entre artistas e anunciantes que a TT promove para a realização de eventos.

“Conectar marcas a grandes negócios é um desafio diário. Com um olhar único, estamos atentos aos mínimos detalhes, para que nosso propósito de dar vida às ideias seja alcançado e supere a expectativa do cliente”, completa Tico Sahyoun.

