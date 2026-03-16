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82% dos millennials e da geração Z aprovam o fim da escala 6x1 sem redução salarial

Desaprovação chega a 25% entre pessoas acima dos 60 anos

Millennials e geração z são a favor do fim da escala 6x1 (Maskot/Getty Images)

Millennials e geração z são a favor do fim da escala 6x1 (Maskot/Getty Images)

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Publicado em 16 de março de 2026 às 13h00.

Os millennials, população com idade entre 25 e 40 anos, são cerca de 50% da força de trabalho brasileira. Segundo estudo da Nexus, 73% deles são a favor do fim da escala 6x1. Apenas 17% da geração é contra a mudança, mas o volume cai para 8% quando especificada a redução da jornada de trabalho sem redução salarial.

A Nexus, que entrevistou 2 mil brasileiros em todo o país, também reportou que a geração, principal camada da população inserida no mercado de trabalho, não está sozinha na opinião. A geração Z, de jovens de 16 a 24 anos, também é favorável.

  • 69% se disseram favoráveis ao fim da escala 6×1 e 22%, contra. 
  • Caso não haja diminuição salarial, 13% dos 22% contrários mudam de ideia

Em suma, se considerado o fim da escala 6x1 sem redução salarial, 82% dos millennials e, também, 82% da geração Z são a favor. 

E quem não é a favor do fim da escala 6x1

A aprovação cai para 62% entre os brasileiros de 41 a 59 anos com 23% contra e atingindo 48% entre a população com mais de 60 anos. Nessa faixa etária, chega a 25% a desaprovação do fim da escala 6×1

  • Na média geral, são 63% os brasileiros a favor do fim da escala 6×1, independentemente da questão salarial.

“Quando observamos os números em detalhe, fica evidente que a renda mensal funciona como o principal fator de decisão nesse debate. Há um grupo menor, mas relevante, que apoia o fim da escala 6x1 independentemente do impacto salarial, o que sugere uma mudança de valores em relação ao trabalho. Ainda assim, a maioria dos millennials adota uma posição pragmática: apoia a mudança desde que ela não implique perda de renda”, analisa Marcelo Tokarski, CEO da Nexus.

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