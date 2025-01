7 podcasts brasileiros de negócios, empreendedorismo e inovação para ficar atualizado

Com mais de 31,94 milhões de ouvintes de podcast, o Brasil representa um mercado crescente para esta mídia. Segundo o relatório PodPesquisa, realizado pela Associação Brasileira de Podcasters (ABPod), mais de 40% destes ouvintes são diários e 23% escutam mais de uma vez ao dia.

E o conteúdo derivado também não para de ser produzido. Entre 2024 e 2025, os videocasts passaram a representar 40% da produção total.

Selecionamos 7 podcasts brasileiros que abordam temas relevantes para empreendedores, gestores e profissionais que buscam expandir suas perspectivas.

São programas que exploram desde transformação digital e estratégias de mercado até liderança e inovação disruptiva.

Apresentado por Gabriel Khawali, empreendedor serial e fundador da Resenha, e Felipe Cassola, criador do Além do CNPJ, o podcast traz insights transformadores ao público por meio de conversas com grandes líderes, discutindo temas como liderança, branding, marketing, networking e os desafios do mercado.

Um dos diferenciais do ResenhaCast é o formato. Ao final de cada episódio, acontece uma roda de resenha, onde outros empreendedores convidados fazem perguntas ao entrevistado principal, trazendo diferentes perspectivas.

2. Powercast

Apresentado por Bebel Rendeiro e Scheila Santos, o Powercast é o maior canal sobre empreendedorismo do Brasil liderado por mulheres. Com episódios semanais, o podcast traz conversas com pessoas empreendedoras dos mais variados segmentos, mostrando ao público detalhes e bastidores dos negócios.

Apresentado por Paulo Silveira e Rodrigo Dantas, o Like a Boss é um podcast em formato de série. A cada temporada são seis conversas com líderes e fundadores de startups e empresas inovadoras, conhecendo suas decisões e como trabalham.

Apresentado por Leandro Vieira, o podcast Café com ADM, do portal Administradores, traz todas as semanas para o ouvinte entrevistas com os maiores nomes do mercado brasileiro, CEOs de grandes empresas e empreendedores, que compartilham insights, estratégias e conselhos.

Podcast do portal Jovem Nerd, o Nerdcast Empreendedor traz conversas sobre temas como IA nos negócios, mercado de games, inovação, plataformas digitais, histórias de empreendedorismo e outros temas relacionados.

Apresentado por Ricardo Corrêa e Cesar Bertini, o podcast Start Ups N´Downs destrincha os temas que fazem parte do dia a dia de quem empreende e explora em profundidade tópicos mais sensíveis que nem sempre são contados nos livros, nas notícias ou nas histórias de sucesso de grandes empreendedores e empreendedoras.

O ResumoCast apresenta ao público resumos de livros que tratam sobre o universo corporativo e empresarial, traz entrevistas com autores e é direcionado ao público que busca transformar suas ideias em empreendimentos ou querem dominar o universo de investimento e inovação.

Apresentado por Dario Perez, CEO da Hyper, o podcast Papo de CEO traz conversas envolventes com líderes, CEOs e empreendedores que se destacam por suas ideias bem-sucedidas e inovadoras. As entrevistas que exploram as experiências, desafios e estratégias desses profissionais, proporcionando aos ouvintes insights valiosos sobre o mundo corporativo e o empreendedorismo.

