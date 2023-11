Estudo do Spotify revela que audiência de podcasts é 3,5x maior nos dias úteis

A plataforma de streaming de áudio Spotify divulgou na quinta-feira, 9, a segunda edição do Fan Study, um levantamento sobre o consumo de áudio no app com enfoque nos podcasts.

Entre as descobertas da empresa sueca, uma delas aponta que a maior parte do consumo de podcasts ocorre durante a semana, com 78% de segunda a sexta-feira e 22% nos finais de semana. Os horários de deslocamento, às 8h e 17h, são os de maior audiência durante a semana, enquanto aos sábados e domingos, o pico ocorre entre 11h e 12h.

O hábito dos ouvintes varia bastante conforme o horário do dia. Durante as horas diurnas, de 1h às 17h, há uma tendência a apenas ouvir os podcasts. Já no período noturno, das 18h à 0h, os usuários tendem a assistir aos vídeos dos podcasts. O consumo de conteúdo varia de 1h a 1h30 durante o dia e de 30 minutos a 1h durante a noite e madrugada.

Além disso, o relatório indica que janeiro, março, julho e outubro são os meses com maior tendência de ouvintes experimentarem novos programas. Esses picos coincidem com eventos sazonais em várias partes do mundo.

A categoria de comédia lidera em audiência, com 27,55%, seguida por lazer, que engloba Jogos e Hobbies, Sociedade & Cultura, Negócios e Tecnologia.

O estudo também observa variações no consumo de podcasts baseado em temas. Gêneros como religião e espiritualidade, artes, história, saúde e fitness, ciência e ficção são mais consumidos pela manhã e de madrugada. Por outro lado, lazer e conteúdo voltado para crianças e família têm maior audiência à noite.

A interação entre ouvintes e criadores também é um aspecto destacado. Segundo a pesquisa, 73% dos ouvintes expressaram interesse em mais oportunidades de interação com seus podcasters favoritos. Aqueles que interagem com os criadores por meio de ferramentas como a Caixa de Perguntas tendem a consumir 2,35 vezes mais horas de conteúdo por mês.

Por fim, o estudo aborda como os ouvintes descobrem novos podcasts. A principal via são as recomendações dentro de programas que já acompanham, seguidas por sugestões de amigos e familiares e a navegação na própria plataforma do Spotify. Redes sociais, artigos, blogs e newsletters também são fontes relevantes, com padrões de descoberta variando entre diferentes demografias.

Brasil é o país que mais ouve podcast no mundo

Um estudo recente publicado pelo DataReportal 2023 coloca o Brasil no topo do ranking mundial de consumo de podcasts. A pesquisa, divulgada em abril, indica que 42,9% dos brasileiros com acesso à internet, na faixa etária de 16 a 64 anos, escutam podcasts semanalmente.

Além disso, estimativas recentes do Ibope, referentes ao início de 2023, apontam que aproximadamente 8% da população total do Brasil, o que corresponde a mais de 34 milhões de pessoas, são ouvintes regulares de podcasts.