5 habilidades de um CTO estratégico

Tido como um dos profissionais mais buscados e necessários hoje, o CTO (Chief Technology Officer) é de fato essencial e cumpre papel importante para alavancar resultados e escalar operações. Essa posição representa a diretoria de tecnologia, sendo o posto mais alto dentro das organizações nessa área. Nesse sentido, diante de um período onde a disrupção alcança níveis significativos, o CTO precisa fugir do convencional, ele precisa ser estratégico.

De acordo com pesquisa do Institute for Business Value, da IBM, a pandemia levou 55% das organizações a corrigir permanentemente suas estratégias em tecnologia. Isso inclui acelerar o ritmo da transformação digital, ajustar a abordagem da gestão de mudanças e migrar para atividades de negócios baseadas na cloud. Para se ter uma ideia da importância dessa figura, a pesquisa ainda constatou que em 2021, a automação de processos digitais e workflows inteligentes aumentou em cerca de 600%.

O especialista em tecnologia e inovação Thiago Lima, que é CEO do IFTL, uma edtech focada na capacitação de líderes em tecnologia, listou 5 habilidades essenciais para ser um CTO estratégico. Thiago fundou e vendeu a LinkApi (plataforma global de integração de APIs) para a Semantix em uma transação que superou R$100 milhões e realizou o IPO da Semantix na Nasdaq em negócio avaliado em cerca de US$1 bilhão.

Pensamento data driven

Nesse primeiro aspecto, o CTO precisa ser ligado em dados. Ou seja, ele tem que estar atento às métricas de operação da sua empresa de forma intrínseca, para que suas decisões sejam pautadas sempre nos dados.

Caminhar junto com as tecnologias emergentes

Para além de seus direcionamentos técnicas e operacionais, o CTO precisa estar informado sobre tudo que surge de novo no mercado, sobretudo no mercado de tecnologia. Nesse sentido, ele necessita atrelar o modelo de negócio da empresa a novas tendências e ferramentas tecnológicas. Esse profissional precisa ver a aplicabilidade desses recursos no seu dia a dia. Exemplo disso é o Metaverso, a Inteligência Artificial e como esses elementos podem ser introduzidos para trazer resultados palpáveis.

Tornar a empresa uma máquina de talentos

Para escalar e ter real impacto no mercado é preciso ter as melhores equipes. A figura do CTO deve determinar a atração e retenção das melhores pessoas para seus times de tecnologia. É esperado que esse profissional além de reter e atrair, possa transformar a empresa em uma máquina de talentos. Formar e investir no aprimoramento da qualificação dos times também é algo precioso e totalmente necessário.

Entender profundamente o modelo de negócio

O CTO precisa entender de maneira mais ampla quais são os modelos de negócio existentes no mercado e fazer esse exercício de forma intensa para sua empresa. Compreender como a organização olha para o futuro e se enxerga no curto, médio e longo prazo é bem importante para traçar metas e obter resultados.

Gerenciar processos e projetos

Nesse ponto, o CTO precisa ter playbooks na área de tecnologia, realmente captar como a área está estruturada e ter processos muito bem definidos. Com isso, ele com certeza obterá KPIs (indicadores-chave de desempenho) para interligar com dados. Se este profissional consegue implementar processos, automaticamente ele tem acesso a dados.

