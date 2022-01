Bússola LIVE – Mercado de tecnologia em alta e a corrida por profissionais

2022 começa com o desafio de gerar novas vagas de trabalho para combater o alto índice de desemprego no país, que, segundo os últimos números do IBGE, atingia 13,5 milhões de brasileiros no 3º trimestre do ano passado. Mas existe um setor da economia que vive uma situação contrária: sobram oportunidades e faltam trabalhadores para ocupá-las. A oferta de mão de obra qualificada está muito abaixo das necessidades do mercado de tecnologia, que se mostra cada vez mais aquecido.

Dados da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) revelam que a demanda anual do setor é de 70 mil novos profissionais, enquanto apenas 46 mil pessoas se formam por ano com o perfil necessário para essas vagas. E a tendência é que a procura por trabalhadores nessa área siga crescendo.

Além da pandemia, que acelerou a transformação digital em todas as atividades, a chegada da tecnologia 5G promete revolucionar o futuro dos diferentes setores econômicos e exigir mão de obra cada vez mais capacitada. Por isso, a Brasscom alerta para o risco de “apagão técnico” da área de TIC (Tecnologia da Informação e da Comunicação) no Brasil, com um déficit que pode chegar a 290 mil profissionais em 2024.

Diante dessa situação que pode atrasar a evolução digital do setor produtivo e reduzir ganhos para a sociedade como um todo, o que as empresas de tecnologia têm feito para atrair e reter talentos? Webinar promovido pela Bússola, na próxima quarta-feira, 12 de janeiro, às 12h, vai debater com lideranças do mercado como superar os desafios da falta de mão de obra e discutir iniciativas de formação e qualificação profissional que podem ajudar a reduzir o déficit.

Participarão da live: Arthur Alvarenga, CEO da Hubla; Marcelo França, CEO da Celcoin; Michele Mafissoni Heemann, VP de Pessoas, Cultura e Gestão da Contabilizei; e Suien Braga, Gerente de People da Nelogica. A moderação será feita por Rafael Lisbôa, Diretor da Bússola.

