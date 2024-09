Voepass: Cenipa divulga nesta sexta relatório parcial sobre queda de avião em Vinhedo

Em 16 de agosto, o Cenipa já havia atualizado o documento inicial sobre o acidente, afirmando que a “tripulação perdeu o controle da aeronave”. Todas as informações contidas ali, porém, poderiam ser alteradas até o relatório final.

A investigação feita pelo Cenipa não aponta culpados, mas sim os fatores que contribuíram para o acidente e recomendações para evitar novos casos. Os possíveis responsáveis devem ser identificados em uma investigação feita pela polícia.

No caso do acidente de Vinhedo, duas caixas-pretas foram recuperadas - técnicos conseguiram extrair os dados do voo e a gravação das conversas dentro da cabine do avião. Além dos gravadores, os motores do avião foram recuperados para tentar determinar a causa do acidente.