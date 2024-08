Vendavais atingem o Nordeste e baixa umidade segue no Centro-Oeste; veja previsão para esta quinta

A previsão de vendavais para diversos estados do Nordeste segue nesta quinta-feira. Ontem, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de ventos fortes entre 40 km/h e 60 km/h, para a região, que segue como "Perigo Potencial" até sexta-feira. As temperaturas se estabilizam no Sudeste e Sul, após frente fria que provocou queda no início da semana.

Com baixo risco de queda de galhos de árvores, os estados da Bahia, Piauí, Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte seguem sob alerta de vendaval, segundo o Inmet. A região segue com dias quentes, com máxima média de 30°C, e mínimas de até 22°C.

Sul e Sudeste

Nas regiões Sul e Sudeste, a passagem da frente fria definitivamente chega ao fim. As temperaturas se estabilizam com máximas na casa dos 26°C nos estados sudestinos, e dos 24°C para os sulistas.

Um alerta de acumulado de chuvas se estende pelo norte do Espírito Santo e sul da Bahia. O tempo nos estados estará nublado, e até Salvador podem ocorrer pancadas isoladas. Os termômetros devem cair, com mínimas de 18°C no ES, e 23°C na BA.

Centro-Oeste e Norte

Já na região central do país seguirá sofrendo com a baixa umidade. Os estados de Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Goiás e o Distrito Federal, além do extremo norte de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, do sul do Amazonas, do Pará, do Maranhão, do Piauí e do Ceará, do oeste potiguar, paraibano, pernambucano, baiano e mineiro, além do norte de Minas e do Triângulo Mineiro, devem sofrer com a baixa umidade relativa do ar (entre 30% e 20%).

Entre as capitais, em Porto Velho, os termômetros podem chegar a 37°C, Palmas e Manaus pode marcar até 36°C, enquanto que Rio Branco e Boa Vista podem chegar aos 35°C. Em Belém, a máxima é de 34°C.