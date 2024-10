Veja o número e o nome dos candidatos a prefeito e vereador em Ribeirão Preto nas eleições 2024

Oito nomes estão registrados na disputa pela prefeitura da cidade de Ribeirão Preto nas eleições de 2024, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para vereadores, 408 candidatos estão na disputa por uma cadeira na Câmara Municipal.

Eleitores de todo o país irão às urnas no próximo dia 6 de outubro para escolher o prefeito e os vereadores pelos próximos quatro anos.

As informações estão na plataforma DivulgaCand, mantida pelo TSE para centralizar os pedidos de registros de candidaturas em todo o país.

Veja o nome e o número de todos os candidatos a prefeito de Ribeirão Preto:

ANDRÉ TRINDADE - UNIÃO - Concorrendo - 44

DOUGLAS DE ANDRADE - PCO - Inapto - 29

DR ISMAR MENEZES - AGIR - Inapto - 36

HUGO ALMEIDA - PCO - Inapto - 29

MARCO AURELIO - NOVO - Concorrendo - 30

MATHEUS COELHO - DC - Concorrendo - 27

RICARDO SILVA - PSD - Concorrendo - 55

ROQUE - PT - Concorrendo - 13

Veja o nome e número de todos os candidatos a vereador de Ribeirão Preto:

Quando será a eleição para prefeito e vereador? Veja o dia da votação em 2024

Milhões de brasileiros vão às urnas nas eleições municipais 2024 para eleger prefeitos e vereadores que irão permanecer nos cargos pelos próximos quatro anos. A votação está marcada para o dia 6 de outubro e, caso seja necessário um segundo turno, ocorrerá no dia 27 de outubro.

A votação ocorrerá das 8h às 17h, no horário de Brasília, caso não haja fila. O segundo turno seguirá as mesmas regras, se for necessário.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 153 milhões de eleitores das 5.569 cidades brasileiras participarão da escolha dos representantes locais.

Quem é obrigado a votar nas eleições de 2024?

Em 2024, o voto é obrigatório para eleitores que nasceram entre 1954 e 2006. Ou seja, o voto é necessário para eleitores de 18 a 70 anos de idade.

Há também o voto facultativo, que se aplica aos seguintes casos:

Maiores de 16 anos e menores de 18 anos;

Maiores de 70 anos;

Analfabetos.

Em quais cidades acontece o segundo turno?

Todas as cidades com mais de 200 mil habitantes podem realizar segundo turno, caso haja necessidade. Isso acontece se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos.

Em 2024, o Brasil pode ter pela primeira vez mais de 100 cidades aptas ao segundo turno. A maioria dessas cidades está localizada na região Sudeste, que concentra 52 municípios com mais de 200 mil habitantes.

Quando vai ser o segundo turno das eleições 2024?

O segundo turno das eleições municipais de 2024 ocorrerá em 27 de outubro, nas cidades com mais de 200 mil habitantes onde houver empate entre dois candidatos ou se nenhum deles alcançar 50% dos votos válidos.