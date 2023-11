Greve do Metrô e CPTM: Governo de SP decreta ponto facultativo nesta terça-feira

O governo de São Paulo determinou ponto facultativo nesta terça-feira, 28, em todos os serviços públicos estaduais da capital. A decisão ocorre após ameaça de greve dos trabalhadores do metrô, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e da Sabesp.

"A medida visa a reduzir os prejuízos à população, garantindo a remarcação de consultas, exames e demais serviços que estavam agendados para a data da greve", disse a gestão estadual em comunicado à imprensa. Os profissionais da educação estão excepcionalmente excluídos do ponto facultativo, já que estarão envolvidos na preparação do Provão Paulista que ocorre dia 29.

O decreto que oficializa o ponto facultativo será publicado no Diário Oficial do Estado. Os serviços de segurança pública não serão afetados, assim como os restaurantes e postos móveis do Bom Prato, que vão continuar a oferecer normalmente as refeições previstas para terça, diz o governo.

Os sindicatos dos servidores do Metrô, CPTM e Sabesp aprovaram na última semana uma greve unificada no próxima terça-feira, 28. Os trabalhadores afirmam que a paralisação é um ato contra as privatizações e terceirizações em discussão pelo governo Tarcísio de Freitas, como da Sabesp, em tramitação na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Segundo os servidores, a greve unificada terá a participação de trabalhadores da CPTM, Sabesp, Metrô, da rede de ensino estadual e municipal, profissionais da saúde e da Fundação Casa. Professores da rede municipal e estadual prometem participar das manifestações, mas não confirmaram se vão paralisar amanhã.

Pressão contra privatizações

Desde junho, os metroviários e ferroviários realizam publicações para pressionar a gestão Tarcísio a rever o plano de concessões de linhas do Metrô. Em janeiro, logo após a posse, Tarcísio afirmou que tinha planos para privatização das linhas do Metrô. Os estudos de viabilidade da concessão das linhas 1, 2 e 3 para a iniciativa privada devem ser anunciados nos próximos meses. Em abril, o governador autorizou estudos de concessão das linhas 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, da CPTM, além da futura linha 14-Ônix. A administração estadual já assinou um contrato com a IFC (Corporação Financeira Internacional) do Banco Mundial para fazer a modelagem das concessões.

O Sindicato dos Trabalhadores da USP também aprovou uma paralisação das atividades para hoje em apoio à greve do Metrô, da CPTM e da Sabesp.

Quais linhas do Metrô e da CPTM vão ser afetadas pela greve?

As linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha e 15-prata funcionam nesta terça. Na CPTM, as linhas 7-rubi, 10-turquesa, 11-coral, 12-safira e 13-jade estão funcionando parcialmente ou estão fechadas. Uma liminar da Justiça do trabalho determinou que os funcionários trabalhem em horário de pico.