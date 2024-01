Vai chover em SP hoje? Sexta-feira terá chuvas intensas em partes do Sudeste e Sul; veja previsão

Após dias de tempestades no Sul do país, as chuvas podem atingir também as regiões Sudeste, Norte e Centro-Oeste, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A organização emitiu alertas de chuvas intensas para diversos estados para esta sexta-feira. Veja a previsão.

O que significa o alerta laranja?

A cor laranja do mapa indica perigo para as regiões afetadas. Segundo o Inmet, as partes coloridas serão atingidas por tempestades até 10h da sexta-feira. O alerta indica chuva entre 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), queda de granizo, risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Em Florianópolis, a previsão é de que a temperatura chegue a 32°C, com mínima de 22ºC. O dia será de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas durante a manhã e a tarde.

Curitiba tem a mesma previsão para a sexta-feira. A máxima deve ficar em torno de 27°C e a mínima em 20°C.

Ainda devido a um Centro de Baixa Pressão com a presença de cavados — áreas alongadas de baixa pressão que influenciam a instabilidade pelo aumento da umidade na atmosfera —, essa semana será de chuvas fortes em formato de pancadas, trovoadas e rajadas para Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul e Paraná.

O que significa o alerta amarelo?

O Inmet emitiu avisos de chuvas intensas, em partes do Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. O alerta amarelo, que indica perigo potencial, deve afetar as regiões coloridas até 10h da sexta-feira.

O aviso indica chuva até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

No Rio de Janeiro, os termômetros podem marcar até 39°C. A previsão é de que a manhã seja nublada. Durante a tarde, o Inmet prevê muitas nuvens com pancadas de chuva, por vezes forte, e com trovoadas isoladas. A noite será nublada com pancadas de chuva isolada.

Em São Paulo, a temperatura pode chegar a 31°C, com mínima de 24°C. O tempo deve se manter nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante o dia.

Em Manaus, o dia deve manter o mesmo padrão da capital paulista, com máxima de 33°C e mínima de 25°C. Rio Branco e Palmas também terão temperaturas máximas em torno de 30°C e chuvas durante o dia.

Em Porto Alegre, a máxima de 32°C, com mínima de 22°C. A manhã será de muitas nuvens com chuva, que evoluem para pancadas de chuva isoladas ao longo do dia.

Como fica o tempo no Nordeste?

No Nordeste, são esperadas pancadas de chuva no Maranhão, Piauí e noroeste da Bahia, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de ventos e trovoadas. Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco também podem ter chuvas isoladas ao longo da semana.

Temporal no Rio Grande do Sul

As chuvas no Rio Grande do Sul afetaram ao menos 25 municípios, segundo levantamento da Defesa Civil, divulgado na manhã desta quarta-feira. Esse é o número de cidades que relataram danos decorrentes de "chuvas intensas, fortes ventos, granizo e descargas elétricas" ao órgão estadual.

No município de Cachoerinha, uma pessoa morreu após a queda de uma marquise. Outras dez pessoas ficaram feridas, segundo o relatado até o momento.

De acordo com a RGE, concessionária de distribuição de energia elétrica que atua em 381 municípios, o fornecimento de luz foi impactado pelo grande volume de chuva, descargas atmosféricas e fortes ventos. Os danos na rede elétrica são provocados, principalmente, por galhos, árvores e objetos arremessados pelo vento.

"As equipes da RGE estão totalmente mobilizadas para restabelecer o fornecimento, com segurança, no menor prazo possível. As regiões mais afetadas são Central, Metropolitana, Vale do Taquari, Vale dos Sinos e Vale do Rio Pardo", informou a empresa.

A RGE alertou ainda que a população deve ficar longe de fios partidos ou galhos de árvores que estejam caídos sobre a rede elétrica. A orientação nesses casos é acionar imediatamente a RGE e o corpo de bombeiros e aguardar o atendimento.

O que causou as fortes chuvas?

Os temporais no RS foram causados devido à uma área de baixa pressão em níveis médios e altos da atmosfera (“baixa fria”), que avançou durante a terça-feira do Chile para o Oeste e o Centro da Argentina, rumando depois para o Uruguai