Clima em SP: Defesa Civil indica alerta amarelo para chuvas intensas no fim de semana; veja previsão

A Defesa Civil de São Paulo anunciou, por meio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), que São Paulo está em alerta amarelo para fortes temporais entre esta sexta-feira, 19, e domingo, 21. Segundo o órgão, a maior possibilidade de grandes volumes será nas regiões da Baixada Santista, Litoral Norte, Vale do Paraíba e Grande São Paulo.

De acordo com o alerta, a chance de maior volumes de chuva será neste sábado, 20. A Defesa Civil alertou ainda para risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a descargas elétricas.

Na Baixada Santista, a chuva acumulada nos três dias pode chegar a 200 mm. No Litoral Norte e Vale do Paraíba, os registros devem ser de até 180 mm. Na Grande São Paulo e na região de Campinas, a previsão é de até 150 mm.

Segundo a Defesa Civil, somente na Capital já choveu quase 70% do volume esperado para todo mês de janeiro. Os meteorologistas do CGE afirmaram que o mês de janeiro sofre a influência do fenômeno El Niño.

Queda de árvore em Cajamar, na Grande SP, deixa 14,7 mil consumidores sem energia

Uma linha de alta tensão foi derrubada na quarta-feira, 18, por árvores de eucalipto na região de Cajamar, na Grande São Paulo, afetando o fornecimento de energia para aproximadamente 14,7 mil consumidores. Também houve relatos de falta de energia na vizinha Pirapora do Bom Jesus.

Nas redes sociais, a Enel informou que já inspecionou a linha danificada e que forneceu geradores para hospitais da região afetada durante os trabalhos de reconstrução. A distribuidora também informou que realizava manobras para restabelecer o fornecimento de energia para a maioria dos clientes afetados pelo incidente.

O Corpo de Bombeiros registrou 49 chamados para queda de árvores nesta quinta-feira.

O que significa o alerta amarelo?

O aviso indica chuva de até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

