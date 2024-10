TV Globo realiza 29 debates nesta sexta-feira; veja cidades, horário e como assistir ao vivo

O Grupo Globo e afiliadas realizam nesta sexta-feira, 25, debates entre candidatos à prefeitura de 29 cidades brasileiras que terão segundo turno. Os debates estão marcado para começar a partir das 22h, horário de Brasília. No total, a emissora vai realizar 36 debates pelo país nesse segundo turno.

Eleitores de 51 municipíos vão às urnas no próximo dia 27 de outubro para escolher o prefeito pelos próximos quatro anos.

O G1 transmite os 29 debates para todo país pelo g1, com acesso aberto para o público de todo o Brasil no link g1.com.br . No portal, o ‘Fato ou Fake’ publicará a checagem das declarações duvidosas dadas pelos candidatos. Já o Globoplay exibe o sinal da TV Globo.

Veja em quais cidades terão debate da Globo nesta sexta-feira com transmissão do G1

Capitais:

Aracaju

Belém

Belo Horizonte

Campo Grande - às 21h (horário local)

- Cuiabá - às 21h (horário local)

- Curitiba

Fortaleza

Goiânia

João Pessoa

Manaus - na quinta-feira (24), às 21h30 (horário local)

- Natal

Palmas

Porto Alegre

Porto Velho

São Paulo

Outras cidades: