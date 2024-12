Com mais renda, brasileiro planeja gastar 34% a mais nas férias nesse verão

A queda do desemprego, o aumento do salário mínimo e da renda disponível levarão os brasileiros a gastar, em média, 34% a mais nas férias de verão na comparação com o mesmo período do ano passado. Pesquisa do Ministério do Turismo, realizada pela Nexus, mostra que os viajantes planejam desembolsar, em média, R$ 2.514 com os passeios. Em 2023, esse valor era de R$ 1.877.

Além de desembolsar mais nas viagens, 97% dos entrevistados afirmaram que viajarão dentro do Brasil. A preferência de 54% dos entrevistados é por praia e o tempo médio dos passeios será de 12 dias, segundo os dados da pesquisa.

"O turismo brasileiro vive um momento de bons resultados para o setor e a temporada de Verão será decisiva para um 2025 ainda melhor. A pesquisa contribui tanto para entender quais destinos devem receber mais turistas na alta temporada, como identificar potenciais a serem explorados. Os brasileiros seguem valorizando as belezas naturais do país e vão passar mais tempo de férias, além de gastar mais, melhorando a economia dos estados”, afirmou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Bahia em alta

A Bahia deve ser o estado mais visitado, escolhido por 16% dos entrevistados, 4 pontos percentuais acima do registrado no verão passado. A segunda escolha mais recorrente neste ano é São Paulo, com 15%, seguido pelo Rio de Janeiro, com 14% e Santa Catarina, com 12%.

Quanto ao transporte, o carro próprio é a opção mais recorrente (40%), seguida por ônibus (28%) e avião (27%). Outros 10% vão optar por carro alugado, 1% por barco ou navio e 3% escolheram a resposta “outros”.

Na hora de escolher onde ficar, quase metade (47%) irá se hospedar na casa de amigos e parentes. Já 25% optaram por hotéis e 17% por pousadas. Serviços de hospedagem como Airbnb são a escolha de 5%, seguidos por resort (3%), apart hotel (2%), albergue e camping, ambos com 1%. A opção “outros” foi escolhida por 5%.

A Nexus realizou 5.542 entrevistas domiciliares, entre 14 e 18 de outubro, com cidadãos com idade a partir de 16 anos, nas 27 unidades da federação. A margem de erro no total da amostra é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.