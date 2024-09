Toffoli, do STF, é internado em Brasília com inflamação nos pulmões

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi internado em Brasília com uma inflamação nos pulmões, segundo informações preliminares. O magistrado não participou da sessão de julgamentos da Segunda Turma da Corte.

A internação do ministro ocorre em meio uma onda de incêndios que atinge a capital federal, sobretudo na Floresta Nacional de Brasília. Um boletim médico sobre o estado de saúde de Dias Toffoli ainda é aguardado.

A Polícia Federal já abriu inquérito para apurar as causas do fogo. Nesta segunda-feira e terça-feira, a capital federal amanheceu coberta pela fumaça. O ICMBio já afirmou que o fogo foi criminoso. A PF tem atualmente 52 inquéritos abertos para apurar os responsáveis pelos incêndios que atingem o país.

O incêndio começou no limite do parque Água Mineral e da Granja do Torto, uma das residências oficiais da presidência da República. A estimativa é que 1,2 mil hectares tenham sido atingidos.

Neste domingo, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o governo federal a emitir créditos extraordinários fora da meta fiscal, ou seja, sem impacto nos balanços do governo, até o fim do ano, exclusivamente para o combate ao fogo que afeta 60% do território nacional.

Na mesma decisão, Dino determinou uma flexibilização na regra para a manutenção e contratação de brigadistas, afastando um prazo de três meses exigido hoje na lei para a recontratação de quadros que já prestaram serviço na área.

Atualmente, 58% do território nacional é afetado pela seca, propiciando a intensificação dos incêndios. Corumbá (MS) é o município com mais foco de calor em todo o país (4.395 focos) e Mato Grosso é o estado campeão (26.480 focos).