Tempo para atendimento de emergência da Enel SP dobra em três anos

O tempo médio para atendimentos de ocorrências pela Enel São Paulo atingiu o maior patamar da série histórica e já é o dobro da média de três anos atrás, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) . O Tempo Médio de Preparação, que avalia o tempo que a concessionária leva para preparar a equipe para o atendimento de emergência, foi de 12 horas e 20 minutos em janeiro e fevereiro (732 minutos) deste ano.

A concessionária atende cerca de 7 milhões de pessoas em 24 municípios da Região Metropolitana, incluindo a capital, e está no alvo do Ministério de Minas e Energia , que determinou a abertura de um processo disciplinar para investigar as “transgressões reiteradas” da empresa.

Foi em 3 de novembro que um apagão deixou mais de 2 milhões de pessoas sem energia elétrica em diversos bairros de São Paulo e de cidades da Região Metropolitana. Em alguns locais, foram seis dias com o serviço interrompido, após um temporal com ventos de mais de 100 quilômetros por hora. No dia 15 daquele mês, houve novas interrupções nos serviços em alguns bairros da capital.

Quando comparada com outras concessionárias do país neste quesito de tempo de preparação do atendimento, a Enel só fica atrás da Light, que atua na cidade do Rio de Janeiro, e da Neoenergia de Pernambuco. O que diz a Enel?

Em nota, a Enel informou que aposta em melhorias de seus serviços e que vai investir cerca de R$ 18 bilhões até 2024 no Brasil, sendo 80% em distribuição de energia.

A empresa afirmou que, com relação aos indicadores que compõem o tempo médio de atendimento, "estes não capturam efeitos das tecnologias de automação, que tiveram impacto positivo nos serviços prestados aos consumidores", mas que ainda assim, neste ano, "a Enel SP desenvolveu um plano com foco em reduzir o tempo médio de atendimentos aos clientes".

"A Enel reforça que nos últimos anos fez significativos investimentos para elevar a qualidade do serviço e enfrentar os enormes desafios por que passa o setor elétrico, sobretudo em função do avanço das mudanças climáticas. Esses investimentos levaram a uma melhoria dos principais indicadores globais de qualidade, refletidos na duração média das interrupções (DEC) e na quantidade média das interrupções (FEC)", disse a empresa em nota.