Temperatura despenca em SP, e Região Sul tem previsão de neve nesta semana

O frio chega com força nesta semana nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), para o fim de semana há previsão de neve nas serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, além de geada no Paraná. O frio vai ser tão intenso que as temperaturas despencam em São Paulo, fazendo frio até no Rio de Janeiro.

Segundo o meteorologista do Inmet, Mamedes Luiz Melo, uma massa de ar polar é que vai causar este frio intenso no Brasil e ela vai ter mais influência na sexta-feira, 21, e no sábado, 22. O frio chega ainda na Região Centro-Oeste, principalmente no Mato Grosso do Sul. Há previsão de muita chuva e vento, o que favorece a formação de neve e deixa a sensação térmica ainda mais baixa.

“As baixas temperaturas não serão históricas mas o frio vai chegar com força. Tem também previsão de chuva em grande volume a partir do dia 21 de agosto para a região da cidade de São Paulo. A massa de ar polar será tão intensa que vai chegar até o sul de Minas Gerais. Para esta época do ano é incomum ter uma frente fria tão potente assim, mas a gente não pode se esquecer de que ainda estamos no inverno”, explica o meteorologista.

Para a terça-feira, 18, a capital paulista tem mínima de 16º C e máxima de 22º C. A temperatura vai caindo gradativamente até chegar no sábado, 22, com mínima de 8º C e máxima de 11º C. Depois disso, as temperaturas voltam a subir. Na cidade do Rio de Janeiro, a previsão para o sábado é de mínima de 16º C e máxima de 18º C.

Para o meteorologista do Inmet, a neve deve se concentrar nas regiões de serra dos estados de Santa Catarina, principalmente na cidade de São Joaquim, e no Rio Grande do Sul, nas cidades de Gramado e Canela. As mínimas ficarão abaixo de zero. Para o Paraná, Melo diz que é melhor ser cauteloso sobre este tipo de fenômeno.

Curitiba, a capital mais fria do país, terá mínima de 4º C e máxima de 11º C, no sábado. Em Porto Alegre a temperatura mais baixa será sentida na sexta-feira, com 5º C de mínima e 16º C de máxima.