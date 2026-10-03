Pesquisa para o Senado em Minas: veja quem está na frente no Datafolha e Quaest

A disputa pelo Senado em Minas chega à véspera da votação com uma característica que ainda pesa no cenário: uma parcela expressiva do eleitorado não cita espontaneamente nenhum candidato.

São 55% no Datafolha e 35% na Quaest. Ainda assim, os levantamentos mostram quatro nomes concentrando os maiores percentuais de votos válidos: Domingos Sávio (PL), Marília Campos (PT), Carlos Viana (PSD) e Aécio Neves (PSDB).

Neste domingo, 4, cada eleitor poderá registrar dois votos diferentes para senador. Por isso, além do consolidado, as pesquisas detalham quem aparece na primeira e na segunda escolha.

Quaest: Sávio tem 22% dos votos válidos

Domingos Sávio registra 22% dos votos válidos na Quaest. Carlos Viana e Marília Campos aparecem com 18% cada, enquanto Aécio Neves tem 17%.

Depois deles vêm Marcelo Aro (PP), com 10%, Marco Antônio Superman (Novo), com 9%, e Áurea Carolina (PSOL), com 6%.

A pesquisa traz outro retrato quando separa as duas escolhas. Para o primeiro voto, Marília Campos tem 20%, Sávio, 19%, Viana, 16%, e Aécio, 14%.

Na segunda vaga, Sávio e Viana registram 13% cada. Aécio aparece com 12%, Superman, com 10%, Áurea, com 9%, e Marília, com 8%.

A Quaest também mediu o grau de decisão do eleitor: 79% afirmam que a escolha já é definitiva, enquanto 20% dizem que ainda podem mudar. Na pergunta espontânea, 35% não indicaram um nome.

O levantamento ouviu 3.204 eleitores entre 2 e 3 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O registro é MG-06889/2026.

Datafolha: Marília aparece com 21%

No Datafolha, Marília Campos registra 21% dos votos válidos. Carlos Viana tem 19%, Domingos Sávio, 17%, e Aécio Neves, 13%.

Áurea Carolina e Marcelo Aro aparecem com 9% cada. Marco Antônio Superman registra 4%.

A primeira escolha concentra percentuais maiores em Marília, que marca 20%. Viana aparece com 14%, Sávio, com 12%, e Aécio, com 11%.

Já no segundo voto, Carlos Viana e Domingos Sávio têm 10% cada. Áurea Carolina aparece logo depois, com 9%. Marília registra 6%, Aécio, 5%, e Marcelo Aro e Superman, 4% cada.

Na espontânea, Marília e Viana aparecem com 7% cada, Sávio tem 5% e Áurea, 4%. Ainda assim, 55% dos entrevistados não souberam indicar candidato.

O Datafolha entrevistou 2.003 eleitores entre 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada sob o número MG-06705/2026.