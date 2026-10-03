Pesquisa para o Senado em Pernambuco: veja quem está na frente no Datafolha, Quaest e AtlasIntel

Em Pernambuco, a disputa pelas duas cadeiras do Senado chega ao primeiro turno com Marília Arraes (PDT), Humberto Costa (PT) e Mendonça Filho (PL) ocupando posições de destaque nos levantamentos mais recentes. Os cenários de Datafolha, Quaest e AtlasIntel mostram percentuais distintos conforme o instituto e o recorte adotado.

Como o eleitor terá dois votos para senador neste domingo, 4, as pesquisas também permitem observar como a preferência se distribui entre a primeira e a segunda escolhas, um recorte que altera a ordem dos candidatos em parte dos levantamentos.

AtlasIntel tem Humberto à frente no consolidado

Na AtlasIntel, Humberto Costa (PT) registra 25,5% dos votos válidos consolidados, seguido por Marília Arraes (PDT), com 24,9%. Mendonça Filho (PL) aparece com 19,7%, Eduardo da Fonte (PP), com 11,5%, Carlos Sant'Anna (Novo), com 9,9%, e Túlio Gadêlha (PSD), com 7%.

A divisão entre as duas escolhas altera a ordem. No primeiro voto, Mendonça Filho tem 27,9%, Marília registra 26,6% e Humberto, 21%.

No segundo voto, Humberto aparece com 26,1%, seguido por Marília, com 19,4%, e Carlos Sant'Anna, com 15,1%. Eduardo da Fonte tem 12,1% e Mendonça, 8,5%.

A pesquisa ouviu 2.199 eleitores entre 27 de setembro e 2 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%. Pesquisa Atlas

Datafolha registra 29% para Marília e Humberto

No Datafolha, Marília Arraes e Humberto Costa aparecem com 29% dos votos válidos cada. Mendonça Filho tem 16%, Eduardo da Fonte, 14%, Túlio Gadêlha, 6%, e Carlos Sant'anna, 3%.

Na primeira escolha, Marília registra 25%, Humberto tem 21% e Mendonça, 17%. Já no segundo voto, Humberto aparece com 20%, Marília, com 16%, e Eduardo da Fonte, com 11%.

Na pesquisa espontânea, 46% dos entrevistados ainda não souberam citar um candidato.

O levantamento ouviu 1.650 eleitores entre 2 e 3 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O registro é PE-02404/2026.

Quaest coloca Marília com 30% dos válidos

Na Quaest, Marília Arraes tem 30% dos votos válidos, enquanto Humberto Costa registra 27%. Mendonça Filho aparece com 18%, Eduardo da Fonte, com 15%, e Túlio Gadêlha, com 9%.

No agregado dos votos totais, Marília marca 20%, Humberto, 18%, Mendonça, 12%, Eduardo, 10%, e Túlio, 6%.

A pesquisa também mostra Marília com 20% tanto no primeiro quanto no segundo voto. Humberto registra 18% nas duas escolhas, e Mendonça, 12%.

Entre os entrevistados, 85% dizem que a escolha para o Senado é definitiva, enquanto 15% afirmam que ainda podem mudar. Na espontânea, 39% permanecem indecisos.

A Quaest entrevistou 2.652 eleitores entre 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O registro é PE-09665/2026.