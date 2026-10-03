Pesquisa para o Senado no Rio: veja quem está na frente no Datafolha, Quaest e AtlasIntel

O eleitor do Rio de Janeiro terá dois votos para o Senado nas eleições deste domingo, 4. Na véspera do primeiro turno, Datafolha, Quaest e AtlasIntel apresentam seus últimos cenários para a disputa.

Os resultados abaixo são apresentados separadamente por instituto, de acordo com os votos válidos divulgados em cada levantamento.

Datafolha tem Benedita com 26%

No Datafolha, Benedita da Silva (PT) registra 26% dos votos válidos. Carlos Portinho (PL) aparece com 19%, e Carlos Jordy (PL), com 18%.

Pedro Paulo (PSD) tem 13%, Monica Benicio (PSOL), 9%, e Marcelo Crivella (Republicanos), 6%. Waguinho (Republicanos) aparece com 3%, Marcos Dias (Podemos), com 2%, e Helio Secco (Missão), Paula Falcão (PSTU), Luciano Mattos (PRTB) e Michelly Xavier (UP), com 1% cada.

O Datafolha entrevistou 1.204 pessoas em 35 municípios, entre 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O registro é RJ-02070/2026.

Quaest registra Portinho com 23%

Na Quaest, Carlos Portinho (PL) aparece com 23% dos votos válidos. Carlos Jordy (PL) registra 22%, e Benedita da Silva (PT), 21%.

Pedro Paulo (PSD) tem 13%, Marcelo Crivella (Republicanos), 12%, Monica Benicio (PSOL), 7%, e Waguinho (Republicanos), 2%. Os demais candidatos aparecem com 0%.

A Quaest ouviu 3.204 eleitores entre 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado sob o protocolo RJ-03032/2026.

AtlasIntel aponta Jordy com 24,8%

Na pesquisa AtlasIntel/Estadão, Carlos Jordy (PL) registra 24,8% dos votos válidos consolidados para as duas escolhas ao Senado. Benedita da Silva (PT) tem 23,5%, e Carlos Portinho (PL), 22,8%.

Monica Benicio (PSOL) aparece com 12,5%, Pedro Paulo (PSD), com 10,8%, Marcelo Crivella (Republicanos), com 2,2%, e Helio Secco (Missão), com 2%. Os demais nomes somam 1,4%.

A AtlasIntel entrevistou 2.244 eleitores do Rio de Janeiro entre 27 de setembro e 2 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada sob os números RJ-02601/2026 e BR-02842/2026.