Show de Taylor Swift: após morte de jovem, fãs pedem lei de distribuição gratuita de água em eventos

Os fãs de Taylor Swift, assim como a cantora, também prestaram homenagens e lamentaram a perda de Ana Benevides, de 23 anos, no primeiro show da cantora com sua "The Eras Tour" no Rio de Janeiro. A jovem morreu na última sexta-feira, 17, após passar mal por conta do forte calor na cidade. O ocorrido, bem como críticas à organização do evento, se tornaram os assuntos mais comentados nas redes sociais neste sábado, 18.

Os fãs ainda divulgaram um abaixo-assinado para a criação de uma lei que garanta a distribuição gratuita de água em eventos.

O que diz o abaixo-assinado

"Hoje, 17/11/2023, o Brasil sofreu uma perda irreparável da jovem Ana Benevides em um show no Estado do Rio de Janeiro. De acordo com informações de terceiros, o falecimento da jovem ocorreu devido ao extremo calor, no qual a sensação térmica atingia os 60° celsius. Em um dos eventos mais aguardados deste ano, vimos uma fatalidade acontecer diante dos nossos olhos por pura negligência. Os consumidores do Brasil estão esgotados de serem desrespeitados por empresas milionárias que não se preocupam com o consumidor", diz o texto de descrição.

Até às 8h40 deste sábado, 18, o abaixo-assinado já havia batido meta de 25.000 assinaturas. A próxima meta são 35.000. Ao divulgá-lo nas redes sociais, os fãs marcaram os perfis dos governadores do Rio de Janeiro e de São Paulo, bem como vereadores para chamar atenção para a causa.

A lei proposta pela iniciativa leva justamente o nome de Ana. A descrição segue:

"Dito isso, começo aqui a campanha pela Lei Ana Benevides, Lei que garantirá a distribuição gratuita em eventos. O setor de eventos se sente envergonhado com a falta de responsabilidade da empresa responsável pelo evento de hoje e gostaria que haja mudança para que uma fatalidade dessas não ocorra novamente!".