Tabata Amaral oficializa candidatura em convenção do PSB com vaga de vice em aberto

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) foi oficializada candidata à prefeitura de São Paulo neste sábado, na convenção de seu partido, mas não irá anunciar o nome de um vice para a chapa.

“O vice não será anunciado na convenção. Esse nome será divulgado no momento certo. Neste sábado vamos celebrar o partido e a minha candidatura. Temos um plano para diferentes cenários. Mas estamos focados em fazer uma festa bonita neste sábado”, diz a deputada federal ao GLOBO.

O evento foi realizado na escola de samba Rosas de Ouro, na Zona Norte da capital paulista, e contou com participação de políticos do PSB, como o prefeito de Recife e namorado de Tabata, João Campos, e Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente da República, que subiu ao palco e declarou apoio a Tabata.

O vice que virou candidato

O anúncio da deputada como candidata aconteceu quase simultaneamente à convenção do PSDB, onde José Luiz Datena também foi anunciado concorrente à prefeitura.

Quando se tornou pré-candidata, em janeiro, Tabata fechou acordo para o próprio Datena ser o vice. O apresentador estava no PSB, mas, em abril, migrou para o PSDB com a expectativa de que isso sacramentasse uma união entre o partido da deputada e os tucanos. O caminho escolhido pelo PSDB, no entanto, foi lançar o jornalista como candidato — naquilo que foi entendido como uma traição por parte de Tabata.

Em sabatina na semana passada, Tabata disse que aguardaria até este sábado a decisão dos antigos aliados antes de definir um vice.

A expectativa é que a deputada prefira uma chapa pura, com nomes do próprio PSB. Ela já citou a professora Lúcia França, esposa do ministro do Empreendedorismo e presidente nacional do partido, Márcio França, e Lu Alckmin, mulher do vice-presidente Geraldo Alckmin, como alternativas.

A trajetória de Tabata

Tabata, de 30 anos, foi eleita deputada federal por São Paulo pela primeira vez em 2018, com mais de 260 mil votos.

Na época, era filiada ao PDT, partido que deixou em 2021 após atritos internos iniciados em 2019, quando, contrariando a orientação da sigla, Tabata votou pela aprovação da reforma da Previdência. Ela deixou o partido sem perder o mandato, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Em 2021, entrou no PSB.

Foi reeleita deputada federal em 2022, com 337 mil votos, superando em 78 mil votos a contagem do primeiro pleito.

Tabata cresceu na Vila Missionária, na periferia da Zona Sul de São Paulo. Na adolescência foi medalhista em olimpíadas de química, astronomia, robótica e linguística e representou o país em competições internacionais, quando era bolsista do colégio particular Etapa.

Filha de um cobrador de ônibus e de uma vendedora de flores, Tabata foi aprovada em diversas universidades americanas como Yale, Columbia, Princeton e na USP e acabou estudando na Universidade de Harvard, onde se formou em ciência política.

Em 2017, entrou para a política como aluna do RenovaBR, uma escola de formação de políticos idealizada por Eduardo Mufarej que teve diversos candidatos de primeira viagem nas eleições de 2018, como Tabata, Felipe Rigoni, atualmente secretário do Meio Ambiente no Espírito Santo, Joênia Wapichana, presidente da Funai e o ex-deputado Vinicius Poit (Novo).