Tabata Amaral anuncia Lúcia França como vice na chapa pela prefeitura de SP

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) anunciou nesta segunda-feira, 5, que a professora e empresária Lúcia França, esposa do ministro do Empreendedorismo Márcio França (PSB), será sua vice na disputa pela prefeitura da cidade de São Paulo. Essa é, até o momento, a única chapa totalmente feminina na capital paulista.

Tabata articulou no início do ano para ter o apoio do PSDB na corrida eleitoral. Em um começo de acordo, "cedeu" aos tucanos José Luiz Datena para ser seu vice em uma coligação com o partido. Porém, a cúpula do PSDB em São Paulo viu no apresentador um nome competitivo para disputar a eleição e decidiu lançar uma chapa puro-sangue, com o ex-senador José Aníbal como vice.

Com o fim da possibilidade de acordo com o PSDB, Tabata voltou a olhar para dentro de seu partido para encontrar uma opção. Além de Lúcia, Lu Alckmin, esposa do vice-presidente Geraldo Alckmin, também era cotada para formar a chapa, mas declinou da oferta.

Segundo o agregador EXAME/IDEIA, atualizado no último dia 26 de julho, Tabata tem 6% das intenções de voto, embolada em um segundo pelotão com Pablo Marçal, José Luiz Datena e Marina Helena. As últimas pesquisas mostram que a deputada tem uma alta taxa de desconhecimento. A aposta da campanha é que Tabata crescerá na disputa como uma opção mais de centro-esquerda.

Quem é Lúcia França, vice de Tabata Amaral na disputa em São Paulo?

Lúcia França tem 62 anos e é formada em pedagogia, , fez pós-graduação em Direito Educacional e Neurolinguística, e MBA em Liderança. Casada com o atual ministro e ex-governador Márcio França (PSB) desde 1986, foi primeira-dama de São Paulo e presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo em 2018. É filiada ao PSB desde 1987 e idealizou o projeto PSB Por Elas, para fomentar a equidade de gênero na política.

Ela foi candidata a vice de Fernando Haddad (PT) na eleição de 2022 pelo governo de São Paulo. Lúcia é esposa do ministro do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Márcio França.

Durante evento do PSB no fim de julho, Lúcia afirmou que estava animada com a possibilidade de ser companheira de chapa de Tabata, mas na época disse que a decisão estava nas mãos do partido.