SP bate novo recorde e registra 434 mortes por covid-19 em 24h

O estado de São Paulo registrou mais 434 mortes por covid-19 em 24 horas, um novo recorde de mortes diárias provocadas pela doença respiratória causada pelo coronavírus, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 23, pela Secretaria de Saúde estadual.

São Paulo tem 229.475 casos confirmados e 13.068 mortes causadas pelo SARS-CoV-2. Até então, o maior número de mortes registradas em um dia no estado havia ocorrido na última quarta-feira, 17, com 389.

Apesar do novo recorde de mortes, o secretário de Saúde paulista, José Henrique Germann, disse em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes nesta terça-feira, que os dados estão dentro da faixa mais baixa do cenário desenhado pelas autoridades de saúde locais, que estimam entre 15.000 e 18.000 mortes por covid-19 até o final do mês.

O estado, que tem reaberto setores da economia de forma gradual e regionalizada, registra um aumento da pandemia no interior do estado nos últimos dias.

Pela primeira vez desde o primeiro caso no Brasil, nos últimos sete dias a cidade de São Paulo teve menos novos casos que o interior. Mas a capital ainda concentra a maior parte das infecções no acumulado, com 48,5% do total de mais de 229.000. O interior tem 30,3% e a região metropolitana, 21,1%.

Cidade de SP estima infectados em 1,2 milhão

Uma pesquisa feita pela prefeitura de São Paulo aponta que quase 1,2 milhão de pessoas já podem ter sido infectadas pelo coronavírus na cidade. Considerando uma população de 12,25 milhões, a prevalência na cidade seria de 9,5%.

Os dados ainda são preliminares e foram apresentados pelo secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, em entrevista coletiva nesta terça-feira, 23.