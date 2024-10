Sol, tempo nublado ou chuva? Confira clima para o domingo nas cidades que terão 2º turno de eleições

Quinze capitais e outras 36 grandes cidades terão segundo turno para prefeito neste domingo (27). Nas diferentes regiões do país, de acordo com os meteorologistas, alguns municípios terão um dia de sol, mas também há chances de tempo nublado e chuvas de moderada a forte, especialmente em capitais como São Paulo e Belo Horizonte.

O ClimaTempo Meteorologia preparou uma previsão do tempo em todas as cidades que elegerão neste domingo seus futuros prefeitos. Confira abaixo como fica o clima onde você mora:

Capitais

São Paulo: domingo nublado e frio, com temperatura baixa e sensação de frio o dia todo. Pode chuviscar a qualquer hora, em todos os períodos do dia.

Belo Horizonte: domingo com tempo instável, com muitas nuvens e condições para chuva em todos os períodos do dia. A chuva pode ser moderada a forte em alguns momentos da manhã e também da tarde. A temperatura fica agradável.

Goiânia: domingo quente abafado, com períodos com sol, com previsão de pancadas de chuva com raios à tarde e à noite. Há risco de chuva moderada forte em alguns momentos.

Cuiabá: domingo quente abafado, com períodos com sol, com previsão de pancadas de chuva com raios à tarde e à noite. Há risco de chuva moderada forte em alguns momentos.

Campo Grande: dia quente abafado, com períodos com sol, com previsão de pancadas de chuva com raios à tarde e à noite. Há risco de chuva moderada forte em alguns momentos.

Curitiba: domingo nublado, sujeito a chuviscos e chuva leve a qualquer hora. A sensação será de um pouco de frio o dia todo. Não há expectativa de ventania.

Porto Alegre: dia com sol e algumas nuvens, com temperatura agradável. Não chove. Faz um friozinho no começo da manhã.

Palmas: domingo quente, com períodos de sol e pancadas de chuva, podem ocorrer a qualquer hora, mas não devem se prolongar por muito tempo. Há risco de raios.

Manaus: domingo com sol, aumento da nebulosidade no decorrer do dia, com condições para pancadas de chuva e raios à tarde e à noite, fracas a moderadas.

Belém: domingo com sol forte e aumento de nuvens ao longo do dia, por causa do calor, mas não deve chover.

Fortaleza: predomínio de sol, com algumas nuvens. Há possibilidade de chuva leve na madrugada e no começo da manhã. Ventos moderados e constantes, com rajadas de 30 km/h a 45 km/h.

Natal: faz sol o dia todo, com algumas nuvens. Há possibilidade de chuva fraca e rápida a qualquer hora, que não vai causar problemas para o eleitor.

João Pessoa: o sol aparece o dia todo, sempre junto de algumas nuvens. Pode chover rapidamente com fraca no máximo moderada intensidade. Não há risco de transtornos para o eleitor.

Aracaju: domingo com muito sol e algumas nuvens, mas sem expectativa de chuva. Faz calor o dia todo.

Porto Velho: Céu nublado com possibilidade de garoa o dia todo. À noite as nuvens diminuem devagar.

Região Sudeste

São Paulo

Barueri: domingo nublado e frio, com temperatura baixa e sensação de frio o dia todo. Pode chuviscar a qualquer hora, em todos os períodos do dia.

Diadema: domingo nublado e frio. A temperatura fica baixa, com sensação de frio o dia todo. Pode chover fraco a qualquer hora, em todos os períodos do dia

Guarulhos: domingo nublado e frio. A temperatura fica baixa, com sensação de frio o dia todo. Pode chover fraco a qualquer hora, em todos os períodos do dia

Mauá: domingo nublado e frio. A temperatura fica baixa, com sensação de frio o dia todo. Pode chover fraco a qualquer hora, em todos os períodos do dia

São Bernardo do Campo: domingo nublado e frio. A temperatura fica baixa, com sensação de frio o dia todo. Pode chover fraco a qualquer hora, em todos os períodos do dia

Taboão da Serra: domingo nublado e frio, com possibilidade de chuviscos e chuva leve. Temperatura baixa com sensação de frio o dia todo.

Santos: dia nublado com chuva frequente, com fraca a moderada intensidade. Temperatura baixa e risco de neblina nos trechos de serra.

Guarujá: dia nublado com chuva frequente, com fraca a moderada intensidade. Temperatura baixa e risco de neblina nos trechos de serra.

São José dos Campos: domingo nublado e frio, com temperatura baixa e sensação de frio o dia todo. Pode chuviscar em todos os períodos do dia.

Taubaté: domingo nublado e frio, com temperatura baixa e sensação de frio o dia todo. Pode chuviscar em todos os períodos do dia.

Jundiaí: dia com sol e algumas nuvens, com temperatura amena e sensação de friozinho ao amanhecer. Risco de ventos frios moderados, entre 20km/h e 40km/h.

Limeira: dia com sol e algumas nuvens, com temperatura amena e sensação de friozinho ao amanhecer. Risco de ventos frios moderados, entre 20km/h e 40km/h.

Piracicaba: dia com sol e algumas nuvens, com temperatura amena e sensação de friozinho ao amanhecer. Risco de ventos frios moderados, entre 20km/h e 40km/h.

Sumaré: dia com sol e algumas nuvens, com temperatura amena e sensação de friozinho ao amanhecer. Risco de ventos frios moderados, entre 20km/h e 40km/h.

Ribeirão Preto: domingo com períodos de sol e ar abafado. Há previsão de pancadas de chuva com raios à tarde e à noite. A chuva não deve se prolongar por muitas horas, mas pode cair com intensidade moderada forte em alguns momentos.

Franca: domingo com períodos de sol e ar abafado. Há previsão de pancadas de chuva com raios à tarde e à noite, que devem ser de curta duração, mas com intensidade moderada forte em alguns momentos.

São José do Rio Preto: domingo com períodos de sol e ar abafado. Há previsão de pancadas de chuva com raios à tarde e à noite, que devem ser de curta duração, mas com intensidade moderada forte em alguns momentos.

Rio de Janeiro

Niterói: tempo instável, com muitas nuvens e chuva frequente no decorrer do dia, que pode ser moderada em alguns momentos. Temperatura amena o dia todo. O mar continua agitado, com ondas que podem alcançar os 2 metros de altura.

Petrópolis: tempo instável, com muitas nuvens e chuva a qualquer hora, que pode ser moderada em alguns momentos. Temperatura baixa com sensação de friozinho ao longo do dia.

Minas Gerais

Uberaba: domingo com períodos de sol e ar abafado, com previsão de pancadas de chuva com raios à tarde e à noite, que devem ser de curta duração, mas com intensidade moderada forte em alguns momentos.

Espírito Santo

Serra: domingo de alerta para muita chuva sobre a Grande Vitória. O grande volume de chuva esperado poderá causar transtornos para a população.

Região Centro-Oeste

Goiás

Anápolis: períodos com sol no decorrer do dia, com pancadas de chuva com raios à tarde e à noite. Há risco de chuva moderada forte em alguns momentos.

Aparecida de Goiânia: domingo com períodos com sol, com previsão de pancadas de chuva com raios à tarde e à noite. Há risco de chuva moderada forte em alguns momentos.

Região Nordeste

Bahia

Camaçari: domingo com sol forte e algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. Faz calor o dia todo.

Pernambuco

Olinda: muito sol na região, com algumas nuvens mas a chance de alguma chuva remota. Faz calor o dia todo.

Paulista: o sol predomina no domingo junto de algumas nuvens, mas a possibilidade de alguma chuva é remota. Faz calor o dia todo.

Paraíba

Campina Grande: períodos com sol, sempre com algumas nuvens. Pode chover rapidamente e com fraca intensidade. Não há risco de transtornos para o eleitor.

Ceará

Caucaia: predomínio de sol, com algumas nuvens. Pode chover fraco na madrugada e no começo da manhã. Ventos moderados e constantes, com rajadas de 30 km/h a 45 km/h.

Maranhão

Imperatriz: muito sol e calor o dia todo, com algumas nuvens, mas não há expectativa de chuva.

Região Norte

Pará

Santarém: muito sol e calor, com aumento de nuvens ao longo do dia. A chance de pancadas de chuva é muito baixa.

Região Sul

Rio Grande do Sul

Santa Maria: predomínio de sol, mas com de nevoeiro no início da manhã. Faz frio ao amanhecer e a temperatura à tarde fica agradável.

Canoas: dia com sol e algumas nuvens, sem previsão de chuva. Há risco de nevoeiro no início da manhã. Faz frio ao amanhecer e a temperatura à tarde fica agradável.

Caxias do Sul: predomínio de sol, mas com de nevoeiro no início da manhã. Faz frio ao amanhecer e a temperatura à tarde fica agradável.

Paraná

Ponta Grossa: períodos com sol, sempre entre nuvens, mas não há previsão de chuva. A névoa pode deixar o céu nublado no início da manhã. Temperatura amena o dia todo.

Londrina: predomínio de sol com algumas nuvens. A temperatura fica amena ao amanhecer, mas a tarde será quente. Não há expectativa de chuva.