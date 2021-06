Sobe para 82 número de casos de covid-19 na Copa América, diz governo

O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira que foram confirmados 82 casos de covid-19 de pessoas envolvidas na Copa América, uma elevação em relação ao dado da véspera, de 66 infectados.

Dos 82 contaminados, 37 são de jogadores e membros das delegações e outros 45 de prestadores de serviços contratados para o evento. Houve, assim, um aumento de 10 jogadores e integrantes de delegações infectados e 6 prestados de serviço em relação à quinta-feira.

"Os casos de prestadores de serviços foram confirmados em Brasília (DF), Cuiabá (MT), Goiânia (GO) e Rio de Janeiro (RJ). Os resultados do sequenciamento genético para análise de variantes serão concluídos em até 14 dias, prazo necessário para realização da análise", informou a pasta.

O Ministério da Saúde disse ter realizado 6.926 testes de RT-PCR entre jogadores, membros das delegações e prestadores de serviços. Destacou que o índice de positividade de casos por Covid-19 geral foi de 1,2%.

Desde o início do evento, no final de semana, foram diagnosticados com Covid-19, atletas das seleções da Venezuela, Colômbia e Bolívia. Na quinta, o Chile informou que um integrante da delegação testou positivo, mas não especificou se era um jogador.

O Brasil decidiu permitir a realização da competição depois de Colômbia e Argentina desistirem de sediá-la. O primeiro, pela onda de protestos violentos contra reformas propostas pelo governo. O segundo, pela alta nos casos de Covid-19 no país.

Apesar de o país registrar mais de duas mil mortes por dia várias vezes na semana, o presidente Jair Bolsonaro aceitou e defendeu a realização do torneio.

Quer saber tudo sobre o ritmo da vacinação contra a covid-19 no Brasil e no Mundo? Assine a EXAME e fique por dentro.