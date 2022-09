Simone Tebet defende investir na irrigação do norte de Minas Gerais

A candidata à Presidência da República pelo MDB, Simone Tebet, defendeu hoje, 12, grandes projetos de irrigação para a região norte de Minas Gerais.

“Aqui temos potencialidades, falta vontade para achar solução para o problema que assola a região, que é a falta de água; e investindo também fortemente na questão da energia renovável, especialmente energia solar”, disse no município mineiro de Montes Claros, onde participou de uma caminhada e se reuniu com empresários locais.

Segundo ela, a prioridade de seu governo, se eleita, é erradicar a miséria e a fome promovendo o desenvolvimento em todas as regiões do país, gerando emprego e renda.

“Todas as regiões têm condições de serem férteis, produzir, gerar emprego e renda, o norte de Minas não é diferente. O que falta é vontade política de trazer definitivamente um grande projeto de irrigação para que a região possa produzir as frutas e exportar, gerar emprego e renda, terminando as barragens e garantindo dignidade para o seu povo”, disse.

Em entrevista à jornalistas, Simone disse ainda que quer garantir segurança, estabilidade e previsibilidade para o país na atração de investimentos privados para obras de infraestrutura. Além disso, ela defendeu a continuidade do programa Auxílio Brasil, no valor de R$ 600, e a emancipação das famílias beneficiárias por meio de qualificação para o mercado de trabalho e educação de crianças e jovens.

A candidata falou novamente sobre a proposta do programa Poupança Jovem, como forma de incentivar estudantes a concluírem o ensino médio. Por meio da iniciativa, o governo depositará, todo ano, uma quantia em uma conta poupança dos estudantes de baixa renda e o valor poderá ser resgatado ao final da educação básica.

A estimativa é que essa poupança possa chegar a R$ 5 mil. “O ensino médio é prioridade absoluta. Vamos devolver os 40% de jovens que hoje estão fora da sala de aula para dentro da sala de aula, com conectividade [nas escolas públicas] e vamos pagar para esses jovens”, disse.

À tarde, Simone Tebet estará em Feira de Santana (BA), onde deve visitar o Mercado Popular e o Hospital da Mulher.

