Independência ainda é um sonho a ser atingido no Brasil, diz Simone Tebet

Em meio às comemorações do 7 de setembro, nesta quarta-feira, 7, a candidata à Presidência da República Simone Tebet (MDB) afirmou que, apesar dos 200 anos de Independência, a emancipação ainda é um sonho a ser atingido no Brasil. A emebedista diz que, para um país ser independente, é preciso garantir cidadania ao seu povo.

"200 anos se passaram, e vemos que a independência ainda é um sonho a ser atingido", declarou a candidata, em publicação no Twitter. "Um país, para ser independente, precisa garantir cidadania ao seu povo. Comida na mesa, educação de qualidade, emprego, renda e lazer", pontua.

Em meio ao crescimento nas pesquisas eleitorais de intenções de voto, Tebet reafirmou seu compromisso em reduzir desigualdades, erradicar a miséria e acabar com a fome. "Vida digna a todos! Com amor e coragem, vamos mudar o Brasil de verdade", concluiu.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta mostrou que, para o pleito do primeiro turno, o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acumula 44% das intenções de voto, contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 34%.

O candidato Ciro Gomes (PDT) oscilou negativamente 1 ponto porcentual, e agora se consolida com 7% dos votos no primeiro turno. Já Tebet oscilou positivamente 1 ponto porcentual, com 4%.

LEIA TAMBÉM