Bússola LIVE – Eleições 2022: a reta final da campanha

Faltam menos de 20 dias para as eleições e, nessa reta final da campanha, os candidatos definem suas estratégias para conquistar o eleitorado. Mais de 156 milhões de brasileiros estão aptos a votar no dia 2 de outubro para escolher presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais.

Na corrida presidencial, a última pesquisa BTG/FSB reforça a polarização entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), com um encurtamento da distância entre eles. O ex-presidente continua liderando em todos os cenários, mas a diferença hoje é de 6 pontos percentuais para o atual presidente (41% Lula x 35% Bolsonaro), a menor desde o início da série de levantamentos iniciada em março.

Além do intervalo menor entre os líderes da disputa, o crescimento registrado por Ciro Gomes (PDT) e Simonte Tebet (MDB) nas pesquisas mais recentes contribui para a realização do 2º turno. No último levantamento, Lula soma 41% das intenções de voto contra 53% de todos os demais candidatos juntos.

Na economia, o Brasil registrou deflação pelo segundo mês seguido. O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, teve queda de 0,36% em agosto. Em julho, o recuo havia sido de 0,68%. Com números mais positivos, o mercado financeiro segue com expectativa de melhora para o cenário econômico brasileiro. Pela 11ª semana consecutiva, foi reduzida a projeção para a inflação em 2022. Segundo o último Boletim Focus, a estimativa agora é de 6,4%. Já a previsão para o crescimento do PIB subiu para 2,39%.

Webinar especial promovido pela Bússola, na próxima quinta-feira, 15 de setembro, às 12h, vai reunir especialistas em análise política do Grupo FSB para debater as expectativas para a reta final da campanha e os números da nova pesquisa BTG/FSB.

Participarão da live o analista político da FSB Comunicação, Alon Feuerwerker, e o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e da FSB Inteligência, Marcelo Tokarski. A moderação será feita por Rafael Lisbôa, diretor da Bússola.

