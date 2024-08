A disputa pela prefeitura de Teresina nestas eleições municipais de 2024 tem à frente o ex-prefeito Silvio Mendes (União Brasil), com 46,9% das intenções de voto, de acordo com pesquisa da empresa 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência. Na segunda posição está o deputado estadual Fábio Novo (PT) com 37,3%.

O primeiro pelotão é seguido pelo atual prefeito de Teresina e candidato à reeleição, Dr. Pessoa (PRD) que registra 2,2% dos votos, e por Francinaldo Leão (PSOL) com 1,5%. Os demais candidatos não somaram 1%.

Intenções de voto em Teresina:

Silvio Mendes (União Brasil): 46,9%

Fábio Novo (PT): 37,3%

Dr. Pessoa (PRD): 2,2%

Francinaldo Leão (PSOL): 1,5%

Tonny Kerley (NOVO): 0,7%

Geraldo Carvalho (PSTU): 0,5%

Lourdes Melo (PCO) : 0,2%

Telsirio Alencar (Mobiliza): 0,2%

Ninguém/ Branco/ Nulo: 4,2%

Não sabe/Não respondeu e indecisos: 6,3%

Segundo turno e rejeição

A Futura Inteligência também consultou os entrevistados sobre três cenários de segundo turno. No primeiro deles, um eventual embate entre Fábio Novo e Silvio Mendes, o candidato do PSOL marca 45,3% e do União 45%. Brancos e nulos somam 3,6% e indeciso 6,2%. No segundo cenário, Silvio Mendes venceria Dr.Pessoa por 78,7% a 8,9%.

O atual prefeito também perderia a reeleição para Fábio Novo. O deputado estadual tem a preferência eleitoral de 69,6% contra 8,9% dos votos em Dr.Pessoa. O prefeito é ainda o nome mais rejeitado. Ao todo, 71,6% dos eleitores disseram que não votariam no candidato do PRD "de jeito nenhum". Atrás dele está Lourdes Maria com 36,6% das rejeições e Fábio Novo com 17,1%. Silvio Mendes é o candidato com menor rejeição, contestado por 7%.

A pesquisa Futura/100% Cidades foi registrada no TSE como PI-07066/2024 e ouviu 600 pessoas entre os dias 12 e 13 de agosto, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 4 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.