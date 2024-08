Semana começa com onda de calor e baixa umidade, mas deve termianar com frio; veja previsão

a "frente quente" que chegou a alguns estados do país neste fim de semana trouxe ondas de calor e uma baixa umidade devem persistir nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte ao longo dessa semana.

O Instituto de Meteorologia Nacional (Inmet) emitiu, nesta terça-feira, 20, alertas de "perigo potencial" (amarelo) e "perigo" (laranja).

Segundo o MetSul Meteorologia, o Brasil enfrenta essa "frente quente", por causa de uma bolha de calor que se forma no Centro-Oeste e está afetando todas as regiões do país. O portal ainda prevê que essa tendência deve se intensificar durante a semana, com temperaturas de até 43ºC no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul.

Nos estados que estão com alerta de "perigo", o Inmet informou que a expectativa é de que a temperatura fique 5ºC acima da média por um período de até 3 dias, o que pode gerar leve risco à saúde.

Com aviso laranja emitido pelo Inmet, as ondas de calor devem atingir os estados de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul – que também tem alerta de perigo potencial para chuvas intensas – São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia e Santa Catarina.

Junto com o forte calor, há um aviso de baixa umidade relativa do ar, que deve variar entre 20% e 30%, em quase todos os estados do Brasil, exceto Acre, Amapá, Roraima, Alagoas e Sergipe.

O que esses avisos representam?

Cor amarela: perigo potencial

Significa que a situação meteorológica é potencialmente perigosa. Nesta etapa, o Inmet alerta para o cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico e orienta que as pessoas mantenham-se informadas sobre as condições meteorológicas previstas e não corram risco desnecessário.

Cor laranja: perigo

Uma situação meteorológica perigosa. Neste caso, o Inmet orienta que mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Além disso, que inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. "Siga os conselhos das autoridades", alerta o instituto.

Cor vermelha: grande perigo

Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e os possíveis riscos. No alerta de cor vermelha, o Inmet pede para que siga as instruções e conselhos das autoridades em todas as circunstâncias e prepare-se para medidas de emergência.

Nova onda de frio

A partir do sábado, 24, as temperaturas voltam a cair no estado de São Paulo e pode haver chuva na capital no primeiro dia do fim de semana.

Previsão para algumas cidades do país

Em Cuiabá, no Mato Grosso, os termômetros podem chegar até 41ºC nesta terça-feira, 20, e não há previsão de chuva, assim como para toda a semana. Também nesta terça, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, a temperatura deve atingir os 41ºC e o céu ficará encoberto por nuvens, mas sem chance de precipitações.

No Rio de Janeiro, que ficará com o tempo aberto durante a semana, a maior temperatura deve ser na próxima sexta-feira, quando os termômetros podem chegar aos 36ºC. Em São Paulo, algumas nuvens podem encobrir o céu, apesar da previsão não indicar chuva, e a temperatura deve atingir os 32ºC na próxima quinta-feira.

Na cidade de São Luiz Gonzaga, no Rio Grande do Sul, onde tem alerta de perigo potencial para chuvas intensas, o Inmet prevê que esta terça-feira já amanheça com muitas nuvens e chuvas isoladas, que vão persistir até o final da semana. Na sexta-feira, inclusive, a temperatura vai cair drásticamente e os termômetros podem chegar aos 6ºC.