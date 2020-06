Sem governadores, Bolsonaro inaugura transposição do rio São Francisco

O presidente Jair Bolsonaro inaugurou nesta sexta-feira um trecho da transposição do Rio São Francisco, mas governadores do Ceará, Camilo Santana (PT), e de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), não participaram da cerimônia, realizada em meio à pandemia do novo coronavírus que recomenda medidas de distanciamento social.

A informação do convite às duas autoridades foi revelado pelo próprio Bolsonaro na véspera, durante transmissão feita por ele em rede social.

De máscara e ao lado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e outras autoridades, o presidente posou para fotos e depois acionou a comporta das águas do trecho da transposição no distrito de Milagres, no município de Salgueiro (CE).

O governador do Ceará usou o Twitter para falar sobre não comparecimento ao evento. “Hoje é um dia importante para o nosso Ceará: a chegada das águas do São Francisco, uma obra de imensa relevância para nosso estado. Que foi concebida e tocada no Governo Lula, com apoio do ex-ministro Ciro, e continuada pelos Governos Dilma, Temer e, agora, Jair Bolsonaro que dedicaram todo o seu esforço em dias incansáveis de trabalho”, disse.

“Só após superarmos este grave momento de pandemia, que já atingiu mais de cem mil irmãos e irmãs cearenses, deverei voltar ao local da transposição, para ver de perto as águas do São Francisco já no nosso Cinturão das Águas, por onde seguirão para garantir segurança hídrica para a população cearense”, acrescentou.

Procurada pela Reuters, a assessoria do governador de Pernambuco informou que seu gabinete recebeu um comunicado do Ministério do Desenvolvimento Regional sobre o evento no final da tarde de quinta-feira.

“Diante de todos os compromissos do governo do Estado no enfrentamento à Covid-19 não houve tempo hábil para mandar representante à cerimônia”, acrescentou a assessoria.

Em rápida entrevista, Bolsonaro disse que fica “muito feliz” por levar água para quem precisa. Citou que a transposição vai ajudar a agricultura, irrigar terras e levar água para o cidadão nordestino. “É uma novela que está chegando ao fim”, resumiu.