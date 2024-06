São Paulo pode ter dia mais quente de junho neste fim de semana

São Paulo pode registrar o dia mais quente de junho neste fim de semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima no domingo, 9, deve atingir 28ºC.

A temperatura mais alta já registrada para o mês foi em 8 de junho de 1992, quando os termômetros marcaram 28,8ºC na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da cidade. Esse recorde é o maior desde 1961, quando os dados começaram a ser digitalizados.

Clima em São Paulo

A população paulistana enfrentará um fim de semana de calor faltando duas semanas para o início do inverno, que começa em 21 de junho.

A média para o mês de junho em São Paulo é de 21ºC, mas o Climatempo estima que temperaturas entre 3° C e 5° C acima do normal devem acontecer até a próxima sexta-feira, 14.

Além do calor, São Paulo deve enfrentar baixa umidade do ar, problema que atinge também a região Centro-Oeste e partes de Minas Gerais.

Previsão para sábado

Neste sábado, 8, o Inmet prevê que os termômetros podem chegar a 27ºC. Não há previsão de chuva para os próximos dias.

Previsão para o domingo

No domingo, a mínima prevista para as primeiras horas do dia é de 14ºC. Mesmo assim, deve praticamente dobrar até o fim da tarde, alcançando os 28°C.

