São Paulo começa a aplicar vacina atualizada contra nova variante da Covid-19; veja quem pode tomar

A cidade de São Paulo começa a aplicar, nesta quarta-feira, 22, a vacina Spikevax, da farmacêutica Moderna, contra a Covid-19. Segundo informações do governo do governo do estado, a capital recebeu 135.360 doses do Ministério da Saúde para dar início ao processo de imunização e reforço contra a doença nos grupos prioritários.

Ao todo, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) recebeu, e já começou a distribuir para 28 municípios, cerca de 519 mil unidades da vacina monovalente para o público prioritário, que abrange crianças entre 6 meses a 4 anos, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, imunocomprometidos e pessoas a partir de 5 anos com comorbidades.

As vacinas serão aplicadas em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, de segunda a sexta, e nas AMAs/UBSs Integradas, de segunda a sábado e em feriados. Os serviços funcionam das 7h às 19h.

Desde o início deste ano, a imunização contra a Covid-19 foi incluída no calendário vacinal das crianças menores de 5 anos e na estratégia de vacinação anual para os grupos prioritários.

A vacina da Moderna

A versão monovalente da vacina da Moderna está atualizada para a variante XBB 1.5, uma subvariante da Ômicron que tem a replicação mais veloz até o momento, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde).