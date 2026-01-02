Feriado do Ano Novo impulsiona transporte na China, com 207 milhões de viagens

O Ministério dos Transportes da China informou nesta terça-feira (1º) que o número de viagens inter-regionais de passageiros alcançou 207,475 milhões no primeiro dia do feriado do Ano Novo. O volume representa um crescimento de 20,3% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Segundo o órgão, o transporte rodoviário concentrou a maior parte da movimentação. As rodovias registraram 186,28 milhões de viagens, alta de 17,5% na base anual. Desse total, 152,12 milhões ocorreram em veículos de passageiros não comerciais que circularam por vias expressas e estradas nacionais e provinciais, um aumento de 16,4%. Já o transporte rodoviário comercial somou 34,16 milhões de viagens, com crescimento de 22,4%.

Além disso, o transporte ferroviário contabilizou 18,56 milhões de passageiros, avanço de 67,9% em relação ao ano anterior. O tráfego hidroviário registrou 684 mil viagens, alta de 2,9%. Em contraste, a aviação civil transportou 1,951 milhão de passageiros, queda de 10,3% na comparação anual.

No mesmo dia, o setor postal chinês coletou 451 milhões de encomendas e realizou a entrega de 531 milhões de pacotes em todo o país.