Roberto Campos e Guedes devem participar de reunião com Bolsonaro hoje

No momento em que o Brasil bate a marca de mais de 3.000 mortes por dia pela Covid-19 e se aproxima perigosamente de um colapso nacional na saúde, o Palácio do Planalto promove uma reunião, a portas fechadas, sobre medidas de combate à pandemia. Um dos objetivos é transmitir uma imagem de união nacional na semana em que hospitais relatam a falta de leitos e medicamentos, com óbitos em curva ascendente.

O encontro, que acontece nesta manhã, deve contar com a presença de Roberto Campos Neto, presidente do Banco do Brasil, e Paulo Guedes, ministro da Economia. Guedes deverá estar ao lado de Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, Fábio Faria, das Comunicações, Tereza Cristina, da Agricultura, e até Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos. Quase todos os ministros deverão responder ao chamado do presidente Jair Bolsonaro.

A lista de participantes ganhou a adesão dos ministros e outras líderes do Judiciário na noite desta segunda. Bruno Dantas, vice-presidente do Tribunal de Contas da União, e Augusto Aras, procurador-geral da República também devem subir as escadas do Palácio do Planalto nesta terça.

Ao lado desses convidados, deverão estar governadores considerados próximos ao presidente Jair Bolsonaro, como Romeu Zema (Partido Novo), de Minas Gerais, Ronaldo Caiado (DEM), de Goiás, e Ratinho Junior (PSD), do Paraná. Wilson Miranda Lima (PSD), do Amazonas, aliado de Bolsonaro, e Renan Filho (MDB), de Alagoas também devem participar.

