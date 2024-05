Fortes chuvas devem atingir Sul e Nordeste; RS deve enfrentar frio intenso

A semana que se inicia nesta segunda-feira, 20, começa com mais um alerta para o Rio Grande do Sul, com previsão de chuvas volumosas (entre terça e sexta-feira) e frio intenso para o estado e também algumas regiões de Santa Catarina e do Paraná. No fim da semana, as temperaturas marcarão abaixo de zero em várias regiões, que terão, inclusive, geada ampla. Isso se dá por causa da chegada de uma forte massa de ar polar, segundo o MetSul. As chuvas volumosas, no entanto, não se restringem ao RS.

Alguns estados do Nordeste também receberam um alerta de perigo para o alto acumulado de chuva nos próximos dias. São eles, segundo o Inmet: Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. A chuva na região pode chegar de 50 a 100 mm por dia, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. No Norte, nos estados de Amapá, Amazonas, Pará e Roraima, há um "perigo potencial" de chuvas intensas.

Alerta de perigo para o alto acumulado de chuva no litoral do Nordeste — Foto: Divulgação/Inmet (Inmet/Divulgação)

No Centro-Oeste, pegando parte do interior de São Paulo e de Rondônia, o Inmet alerta para o "perigo potencial" do declínio de 3ºC a 5ºC na temperatura. No Rio de Janeiro, a temperatura durante a semana tem mínima de 21ºC e máxima de 31ºC, com possibilidade de chuvas isoladas entre segunda e terça.

No Centro-Oeste, perigo potencial de declínio de temperatura — Foto: Divulgação/Inmet (Inmet/Divulgação)

Previsão por dia no Rio Grande do Sul

Conforme previsão feita pelo MetSul, os dias de maior instabilidade no RS serão de terça a sexta. Os maiores acumulados de chuva no estado serão na quarta (no Oeste e no Sul) e na quinta (no Norte). As chuvas na serra gaúcha, mesmo não sendo excessivas, devem elevar novamente o nível do Guaíba, que recuou 42 cm no fim de semana. Veja, abaixo, uma previsão para esta semana, de dia a dia, no RS: