Ricardo Lewandowski deve ser anunciado ministro da Justiça nos próximos dias

Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), deve ser anunciado como novo ministro da Justiça até sexta-feira, 12, apurou EXAME com membros do governo. O magistrado aposentado tem se dedicado nos últimos dias a escolher os auxiliares diretos e aos trâmites burocráticos para se desvincular do seu escritório advocacia.

Entre os principais nomes da sua futura equipe, o advogado baiano Manoel Carlos de Almeida Neto, ex-secretário-geral do STF, deve ser nomeado secretário-executivo da Justiça. Neto, inclusive, era apoiado por Lewandowski para a vaga na suprema corte preenchida por Cristiano Zanin.

A grande incógnita é se Ricardo Cappelli, atual secretário-executivo, aceitará o cargo de Secretário Nacional de Segurança Pública. O atual ministro, Flávio Dino, tentou manter o auxiliar como número dois da pasta, mas a chance de isso ocorrer é remota.

Cappelli, que tem interesse em seguir carreira política no Distrito Federal como candidato a governador, pode usar a experiência como interventor na capital do país para desenvolver um trabalho na Senasp que o cacife a disputar o Palácio do Buriti.

Petistas devem permanecer na pasta

O petista Wadih Damous deve permanecer na secretaria do Consumidor e Andrei Passos como diretor-geral da Polícia Federal. Passos também é cotado para a Secretaria Nacional de Segurança Pública, caso Cappelli decline do convite.

Andrei tem a total confiança de Lula e Janja da Silva após atuar na segurança do então candidato petista ao Palácio do Planalto. Damous tem a amizade de Lula e Lewandowski de e atuou na sua defesa em casos da Lava Jato.