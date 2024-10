Região mais afetada pelo apagão, Zona Sul lidera fila de 42,8 mil pedidos de poda de árvore em SP

Sete dos dez bairros que mais solicitaram a poda e remoção de árvores no primeiro semestre estão na zona sul de São Paulo, região mais afetada pelo apagão causado pelo temporal de sexta-feira, 14. Os pedidos foram feitos pelos paulistanos por telefone ou pelo aplicativo SP 156, canal oficial da Prefeitura, entre janeiro e junho, segundo dados abertos da gestão municipal.

Bairros com mais solicitações de poda e remoção de árvores

Os dez bairros que mais pediram o serviço foram Saúde, Vila Mariana, Jabaquara, Ipiranga, Sacomã, Pirituba, Santo Amaro, Campo Limpo, Mooca e Vila Matilde. A zona sul foi a segunda região com mais pedidos de poda e remoção de árvores, atrás apenas da zona leste.

No total, o serviço de poda foi o sexto mais solicitado no portal SP 156, com 42.827 pedidos. Os serviços mais procurados no mesmo período foram:

Tapa-buraco (72.757 pedidos)

(72.757 pedidos) Cartão de estacionamento de idoso (72.637 pedidos)

(72.637 pedidos) Remoção de entulho (65.055 pedidos)

(65.055 pedidos) Abordagem a pessoas em situação de rua (62.891 pedidos)

(62.891 pedidos) Vistoria de focos de dengue (52.007 pedidos)

Os dados da Prefeitura de São Paulo não especificam quantas dessas solicitações foram atendidas.

Impacto do temporal e críticas à Enel

São Paulo chega ao terceiro dia consecutivo de falta de energia elétrica. O temporal de sexta-feira deixou sete mortos e trouxe transtornos nos serviços públicos e no comércio. A crise elétrica também repercutiu na campanha eleitoral à Prefeitura, com trocas de acusações entre candidatos. Até às 14h de segunda-feira, cerca de 400 mil clientes ainda estavam sem energia.

Durante agenda de campanha, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) culpou a Enel pela demora nas podas. “Temos hoje 6 mil ordens de serviço paradas, aguardando a Enel para podar árvores em contato com a rede elétrica. É necessário desligar a energia para realizar o serviço”, afirmou.

Ação da Prefeitura e problemas com a Enel

Até a última atualização da Prefeitura, no sábado (12), houve 386 quedas de árvores após o temporal, muitas das quais danificaram a rede elétrica, agravando o apagão. A Enel informou que além dos danos em 17 linhas de alta tensão e 11 subestações, houve prejuízos na rede de baixa e média tensão, com necessidade de trocar quilômetros de cabos e postes.

A Prefeitura destacou que, em 2024, o tempo médio de espera para poda foi reduzido para 54 dias, comparado aos 507 dias de 2017. Em 2022, foram executadas 148.869 podas e remoções; em 2023, esse número subiu para 177.831. Contudo, 6.087 árvores ainda aguardam intervenção da Enel para a realização do serviço.

A Enel, em acordo com a Aneel, comprometeu-se a restabelecer totalmente o fornecimento em três dias. Já a Prefeitura informou que aguarda o desligamento de energia para podar 75 árvores que ainda apresentam riscos na cidade.