Quero triplicar o orçamento de segurança da cidade de SP, diz Marina Helena

A pré-candidata à prefeitura de São Paulo, Marina Helena, afirmou nesta segunda-feira, 29, que se eleita, vai triplicar o orçamento da cidade de São Paulo para a área de segurança pública.

"Vamos triplicar o orçamento em segurança. Eu gosto do fiscal arrumado, mas precisamos do estado onde as pessoas realmente precisam", disse a pré-candidata do Novo em entrevista ao programa Eleições 2024 na EXAME.

Helena defendeu que os municípios com os melhores índices de segurança são aqueles que mais investiram em segurança. Ela citou o exemplo de Nova York, nos Estados Unidos, que implementou um programa chamado "Tolerância Zero", que diminuiu a criminalidade na cidade americana.

"Hoje, a cidade de São Paulo gasta 1% do seu orçamento com segurança. Isso é nada. Como o assunto pode ser a prioridade de todos nós e não ser a prioridade do município", questionou Marina.

Marina Helena, candidata a prefeitura de São Paulo pelo Partido Novo. (Gunther Werk/Exame)

Dobrar o número de guardas

A proposta da pré-candidata é que, com o orçamento turbinado, a cidade dobre o número de guardas metropolitanos. Marina defendeu ainda que a guarda tenha uma atuação ostensiva na cidade ao lado da Polícia Militar.

"Dizem que a guarda serve para cuidar do patrimônio da cidade. Não existe patrimônio mais importante que o cidadão e guarda precisa estar presente para isso", disse.

A deputada suplente afirmou que além do reforço do efetivo, sua proposta passa por utilizar câmeras e monitoramento para melhorar a segurança da cidade. Ela também criticou guardas em funções administrativas.

"Não adianta só gastar mais, tem que gastar bem. Um em cada três guardas hoje estão dentro do escritório fazendo serviço administrativo. Eu quero a guarda fazendo ronda pela cidade, esteja no ponto de ônibus quando as pessoas estão indo ou voltando do trabalho", afirmou.

Quem é Marina Helena

Marina Helena, de 43 anos é economista com mestrado pela UNB e tem 20 anos de experiência com políticas públicas no setor privado, setor público e terceiro setor. Disputou as eleições de 2022 e obteve 50.073 votos para deputada federal. Ela é a 1ª suplente por São Paulo, e foi dirigente nacional do Partido Novo.

Marina foi diretora de Desestatização do Ministério da Economia a convite do Ministro Paulo Guedes, e foi responsável por coordenar a elaboração de um plano de governo pra cidade de São Paulo em 2020. Marina foi CEO do Instituto Millenium e fundadora do movimento Brasil Sem Privilégios. Marina tem experiência no mercado financeiro, tendo trabalhado como economista por 14 anos em diversas instituições como Itaú, Bradesco e Bozano Investimentos.

Eleições 2024 na EXAME

A entrevista com o pré-candidato à prefeitura de São Paulo é a quarta da série de entrevista com os principais concorrentes ao comando da capital paulista. Os possíveis candidatos ao comando da capital paulista foram convidados para conversar ao vivo nos nossos estúdios. A data e o horário serão de acordo com a agenda do pré-candidato.

Além de entrevistas, programas quinzenas vão analisar e trazer bastidores das campanhas das capitais brasileiras, com olhar especial para São Paulo, cidade onde fica localizada a redação da EXAME.