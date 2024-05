Leilão da Polícia Federal tem carros a partir de R$ 3 mil; veja como participar

A Superintendência Regional da Polícia Federal do Distrito Federal promove um leilão de carros com oportunidades a partir de R$ 3 mil. O leilão ocorre no dia 4 de junho, de forma online. Ao todo, serão leiloados 34 veículos que, segundo a PF, estão documentados e em boa conservação.

Entre os veículos, há carros como um Kia Sorento a partir de R$ 9,5 mil. Outra oferta é um Mitsubishi L200 com lance inicial de R$ 7,5 mil. Ou um Nissan XTerra com lance inicial de R$ 15,5 mil. Há também veículos da marca Ford, como o Ford Focus a partir de R$ 7,5 mil.

Já é possível consultar as informações dos veículos, assim como fotos, no site da leiloeira. Para quem quiser conferir presencialmente, os lotes poderão ser analisados no dia 3 de junho, das 9h às 17h, no pátio de veículos da Polícia Federal, no Setor Policial Sul, quadra 7, lote 9, em Brasília (DF), por meio de agendamento (veja como abaixo).

Como participar?

A sessão online começa às 9h do dia 4 de junho. Qualquer pessoa física ou jurídica poderá participar. Para fazer lances, é preciso se cadastrar no site da leiloeira.

A visita prévia ocorrerá somente com agendamento prévio no site, por meio do preenchimento de um formulário.