Eleições: Marina Helena, pré-candidata à prefeitura de SP, é entrevistada da EXAME nesta segunda

A atuação no ministério da Economia, articulação do Novo por apoio e principais propostas da futura candidatura serão temas discutidas com Marina Helena (Novo), pré-candidata à prefeitura de São Paulo, no programa Eleições 2024, nesta segunda-feira, 29, às 11h, com transmissão pelo canal do YouTube da EXAME.

Marina Helena, de 43 anos é economista com mestrado pela UNB e tem 20 anos de experiência com políticas públicas no setor privado, setor público e terceiro setor. Disputou as eleições de 2022 e obteve 50.073 votos para deputada federal. Ela é a 1ª suplente por São Paulo, e foi dirigente nacional do Partido Novo.

Marina foi diretora de Desestatização do Ministério da Economia a convite do Ministro Paulo Guedes, e foi responsável por coordenar a elaboração de um plano de governo pra cidade de São Paulo em 2020. Marina foi CEO do Instituto Millenium e fundadora do movimento Brasil Sem Privilégios. Marina tem experiência no mercado financeiro, tendo trabalhado como economista por 14 anos em diversas instituições como Itaú, Bradesco e Bozano Investimentos.

A entrevista será conduzida por André Martins, repórter de Brasil e Economia da EXAME, e Luciano Pádua, editor de Macroeconomia da EXAME em São Paulo.

As eleições 2024 estão marcadas para acontecer no dia 6 de outubro. O segundo turno, marcado para 27 de outubro, acontece somente em cidades com mais de 200 mil eleitores para o cargo de prefeito, caso nenhum candidato atinja 50% mais um dos votos válidos.