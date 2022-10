“Quem tiver mais voto domingo, leva”, diz Bolsonaro após debate da Globo

Após o último debate das eleições 2022 realizado pela TV Globo, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) afirmou que irá respeitar o resultado do segundo turno.

Questionado pela jornalista Renata Lo Prete se aceitaria a decisão das urnas, o candidato disse: "Não há a menor dúvida. Quem tiver mais voto leva. É isso que é democracia", declarou.

Na entrevista, Bolsonaro ainda reforçou que seus apoiadores virem votos. "Arranje mais um voto. Leve a vó para votar, o vovô, quem está indeciso. Ganhe esse voto para nós", pediu.

Na última quarta-feira, 26, Bolsonaro já havia dito algo semelhante. "A gente espera que haja serenidade por parte das autoridades de Brasília. Porque eleições se decidem por meio do voto, e aquele que tiver mais votos dentro da urna deve assumir o cargo na data adequada", disse, naquela ocasião.

No último debate da eleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro mantiveram a dinâmica dos confrontos anteriores, com falta de propostas e excesso de acusações entre os candidatos. O embate foi transmitido pela TV Globo, na noite de sexta-feira, 28. O segundo turno será no domingo, 30.

