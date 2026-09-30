Quem são os candidatos a deputado estadual em Minas Gerais?

As eleições gerais de 2026 serão realizadas em 4 de outubro e vão definir os representantes nas Assembleias Legislativas de cada estado e do Distrito Federal (os deputados estaduais), Câmara dos Deputados federal, além do novo presidente da República, governadores, e dois terços do Senado.

Em Minas Gerais, 998 candidatos disputam as 77 cadeiras da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (Almg), segundo os registros eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Abaixo, confira a lista completa dos candidatos a deputado estadual em Minas Gerais nas eleições de 2026:

O que faz um deputado estadual?

Os deputados estaduais são representantes eleitos pela população para atuar nas Assembleias Legislativas de cada estado.

O Poder Legislativo estadual é responsável por elaborar, discutir e votar leis que tratam de assuntos de competência do estado, assim como discutir o orçamento estadual e fiscalizar as ações do governador e dos órgãos da administração pública estadual.

Cada estado tem uma Assembleia Legislativa, e o número de deputados estaduais varia de acordo com a representação do estado na Câmara dos Deputados. Em Minas Gerais, são 77 deputados estaduais.

Como funciona a eleição para deputado estadual?

A eleição para deputado estadual ocorre pelo sistema proporcional.

Diferentemente da disputa para presidente, governador e senador, em que o resultado é determinado pela votação individual dos candidatos, a distribuição das cadeiras da Câmara e das Assembleias Legislativas leva em conta os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações. O eleitor vota em um candidato ou pode optar pelo voto na legenda.

Cada partido elege um número de candidatos a deputado proporcional ao número total de votos que recebeu em todos os seus candidatos a deputado, além dos votos na própria legenda. Este cálculo é chamado Quociente Eleitoral.