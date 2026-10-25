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Abstenção tem queda de 21,08% para 18,98% no 2º turno das eleições 2026

Com 99,87% das urnas apuradas, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente do Brasil, com 64.143.344 votos (51,76%)

Mateus Omena e Leo Branco

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 21h34.

Última atualização em 25 de outubro de 2026 às 21h41.

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A abstenção no segundo turno da eleição presidencial de 2026 estava em 18,98% com mais de 75% das urnas apuradas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), neste domingo, 25.

O índice parcial representa uma redução de 2,1 pontos percentuais em relação aos 21,08% registrados no primeiro turno, quando cerca de 33,4 milhões de brasileiros não compareceram à votação.

Até essa fase da apuração, os dados apontavam uma participação proporcionalmente maior do eleitorado na segunda etapa da disputa.

O incentivo ao comparecimento esteve entre as prioridades da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entre os públicos que a candidatura buscou mobilizar estavam os eleitores que haviam deixado de votar no primeiro turno. A mobilização também incluiu pessoas que se organizaram para acompanhar familiares, especialmente idosos, aos locais de votação.

Com 99,87% das urnas apuradas, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente do Brasil, com 64.143.344 votos (51,76%). Enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 59.773.708 votos (48,24%).

Como a abstenção variou nas eleições anteriores

Se confirmada ao fim da apuração, a queda será a segunda consecutiva em uma eleição presidencial com dois turnos. Nas sete disputas anteriores a 2026, desde a redemocratização, a abstenção cresceu entre a primeira e a segunda votação em seis ocasiões.

A única exceção havia sido 2022: naquele ano, a parcela de eleitores ausentes passou de 20,95% no primeiro turno para 20,58% no segundo.

Os números nacionais, porém, não permitem atribuir a redução às ações do PT. Também não é possível identificar, apenas com esses percentuais, qual candidato recebeu mais votos entre os eleitores que compareceram ao segundo turno após faltar à primeira votação.

Veja o histórico de Abstenções, Brancos e nulos no 2º turno

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

2002

  • Abstenção: 20,47%
  • Brancos: 1,88% (1.727.760)
  • Nulos: 4,11% (3.772.138)
  • Total inválidos: 6,00% (5,50 mi)

2006

  • Abstenção: 18,99%
  • Brancos: 1,33% (1.351.448)
  • Nulos: 4,71% (4.808.553)
  •  Total inválidos: 6,04% (6,16 mi)

2010

  • Abstenção: 21,50%
  • Brancos: 2,30% (2.452.597)
  •  Nulos: 4,40% (4.689.428)
  • Total inválidos: 6,70% (7,14 mi)

 2014

  •  Abstenção: 21,10%
  • Brancos: 1,76% (1.921.819)
  • Nulos: 4,58% (5.219.787)
  • Total inválidos: 6,34% (7,14 mi)

2018

  • Abstenção: 21,30%
  • Brancos: 2,15% (2.486.593)
  • Nulos: 7,43% (8.608.105)
  • Total inválidos: 9,57% (11,09 mi)

2022

  • Abstenção: 20,59% (32,2 mi)
  • Brancos: 1,43% (1.769.678)
  • Nulos: 3,16% (3.930.765)
  • Total inválidos: 4,59% (5,70 mi)

2026

  • Abstenção: 19,19% (30.460.345 eleitores)
  • Comparecimento: 80,70% (128.111.243 eleitores)
  • Votos Válidos: 96,76% (123.960.375)
  • Brancos: 1,12% (1.429.271)
  • Nulos: 2,12% (2.720.468)
  • Total inválidos: 3,24% (4.149.739)
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