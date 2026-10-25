Abstenção tem queda de 21,08% para 18,98% no 2º turno das eleições 2026

A abstenção no segundo turno da eleição presidencial de 2026 estava em 18,98% com mais de 75% das urnas apuradas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), neste domingo, 25.

O índice parcial representa uma redução de 2,1 pontos percentuais em relação aos 21,08% registrados no primeiro turno, quando cerca de 33,4 milhões de brasileiros não compareceram à votação.

Até essa fase da apuração, os dados apontavam uma participação proporcionalmente maior do eleitorado na segunda etapa da disputa.

O incentivo ao comparecimento esteve entre as prioridades da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entre os públicos que a candidatura buscou mobilizar estavam os eleitores que haviam deixado de votar no primeiro turno. A mobilização também incluiu pessoas que se organizaram para acompanhar familiares, especialmente idosos, aos locais de votação.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente do Brasil, com 64.143.344 votos (51,76%). Enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 59.773.708 votos (48,24%). Com 99,87% das urnas apuradas,foi reeleito presidente do Brasil, com 64.143.344 votos (51,76%). Enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 59.773.708 votos (48,24%).

Como a abstenção variou nas eleições anteriores

Se confirmada ao fim da apuração, a queda será a segunda consecutiva em uma eleição presidencial com dois turnos. Nas sete disputas anteriores a 2026, desde a redemocratização, a abstenção cresceu entre a primeira e a segunda votação em seis ocasiões.

A única exceção havia sido 2022: naquele ano, a parcela de eleitores ausentes passou de 20,95% no primeiro turno para 20,58% no segundo.

Os números nacionais, porém, não permitem atribuir a redução às ações do PT. Também não é possível identificar, apenas com esses percentuais, qual candidato recebeu mais votos entre os eleitores que compareceram ao segundo turno após faltar à primeira votação.

Veja o histórico de Abstenções, Brancos e nulos no 2º turno

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

2002

Abstenção: 20,47%

Brancos: 1,88% (1.727.760)

Nulos: 4,11% (3.772.138)

Total inválidos: 6,00% (5,50 mi)

2006

Abstenção: 18,99%

Brancos: 1,33% (1.351.448)

Nulos: 4,71% (4.808.553)

Total inválidos: 6,04% (6,16 mi)

2010

Abstenção: 21,50%

Brancos: 2,30% (2.452.597)

Nulos: 4,40% (4.689.428)

Total inválidos: 6,70% (7,14 mi)

2014

Abstenção: 21,10%

Brancos: 1,76% (1.921.819)

Nulos: 4,58% (5.219.787)

Total inválidos: 6,34% (7,14 mi)

2018

Abstenção: 21,30%

Brancos: 2,15% (2.486.593)

Nulos: 7,43% (8.608.105)

Total inválidos: 9,57% (11,09 mi)

2022

Abstenção: 20,59% (32,2 mi)

Brancos: 1,43% (1.769.678)

Nulos: 3,16% (3.930.765)

Total inválidos: 4,59% (5,70 mi)

2026