Abstenção tem queda de 21,08% para 18,98% no 2º turno das eleições 2026

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 21h34.
Última atualização em 25 de outubro de 2026 às 21h41.
A abstenção no segundo turno da eleição presidencial de 2026 estava em 18,98% com mais de 75% das urnas apuradas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), neste domingo, 25.
O índice parcial representa uma redução de 2,1 pontos percentuais em relação aos 21,08% registrados no primeiro turno, quando cerca de 33,4 milhões de brasileiros não compareceram à votação.
Até essa fase da apuração, os dados apontavam uma participação proporcionalmente maior do eleitorado na segunda etapa da disputa.
O incentivo ao comparecimento esteve entre as prioridades da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entre os públicos que a candidatura buscou mobilizar estavam os eleitores que haviam deixado de votar no primeiro turno. A mobilização também incluiu pessoas que se organizaram para acompanhar familiares, especialmente idosos, aos locais de votação.Com 99,87% das urnas apuradas, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente do Brasil, com 64.143.344 votos (51,76%). Enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 59.773.708 votos (48,24%).
Se confirmada ao fim da apuração, a queda será a segunda consecutiva em uma eleição presidencial com dois turnos. Nas sete disputas anteriores a 2026, desde a redemocratização, a abstenção cresceu entre a primeira e a segunda votação em seis ocasiões.
A única exceção havia sido 2022: naquele ano, a parcela de eleitores ausentes passou de 20,95% no primeiro turno para 20,58% no segundo.
Os números nacionais, porém, não permitem atribuir a redução às ações do PT. Também não é possível identificar, apenas com esses percentuais, qual candidato recebeu mais votos entre os eleitores que compareceram ao segundo turno após faltar à primeira votação.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)